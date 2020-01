Test del cuore: scopri qual è la tua più grande virtù nell’amore In amore, ognuno porta la sua migliore virtù per far funzionare le cose; qual è la tua? Scoprilo con questo test del cuore

Nelle coppie, l’idea dell’amore non è sempre esattamente la stessa per entrambi i partner per la semplice ragione che nessuno prova la stessa cosa. L’amore ha tanti significati quanti sono le persone nel mondo. Quello che per una persona può essere l’atto più amorevole del mondo, per un’altra può essere qualcosa che lo blocca e lo fa allontanare.

Comunque sia, la cosa interessante è che questa diversità ci consente di trovare sempre qualcosa di nuovo. L’importante non è essere un’anima gemella, come ci hanno insegnato da bambini ma imparare a completarci a vicenda, a lavorare in tandem come una squadra. Ecco perché essere diversi è la chiave: ognuno porta la sua migliore virtù nell’amore per far funzionare le cose. Qual è la tua? Scoprilo con questo test del cuore!

Guarda l’immagine qui sopra e, senza pensare, dì qual è stata la prima cosa che ha attirato la tua attenzione. Quindi cerca la risposta qui sotto.

Mani a forma di cuore

Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione sono state le mani a forma di cuore, la tua più grande virtù nell’amore è quella di essere un compagno. Vivi per essere lì per il tuo partner, accompagnarlo, sostenerlo, incoraggiarlo.

La persona che sta con te saprà sempre che può sentirsi al sicuro, perché gli darai fiducia e funzionerai come la sua oasi di pace nel mezzo della tempesta. Con te il tuo partner può stare tranquillo e sereno.

Occhio con lacrime

Se hai scelto l’occhio con le lacrime, la tua più grande virtù nell’amore è la tua capacità di provare empatia. Puoi metterti al posto del tuo partner, anche se non la pensi come lui. Sei sensibile e puoi ascoltare con il tuo cuore.

Le tue parole sono sagge e calde, quindi susciti fiducia e tenerezza. Anche se, a volte, potresti pensare che la sensibilità sia una debolezza, devi imparare a vederla come una virtù.

Raggi che si irradiano dall’occhio

Se ciò che ti ha colpito di più sono stati i raggi che l’occhio irradia intorno a sé, la tua più grande virtù nell’amore è la tua energia. Hai voglia di fare, la routine non è un problema per te e hai sempre quella spinta di cui alcune persone hanno bisogno per sentirsi meglio.

Ti fai amare per il tuo buon umore e per la tua gioia, capace di trasformare i problemi che insorgono in qualcosa di molto più sopportabile.