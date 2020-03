Test del vero amore: cosa vedi? Guarda l'immagine qui sotto e tieni a mente la prima cosa che hai notato. Continua a leggere per scoprire cosa ti impedisce di trovare il vero amore.

Se hai visto prima:

Un uomo legato

Vivi in ​​un periodo in conflitto con la tua personalità. Sembra che tu sia in guerra con te stessa. Il vero amore non si mostra durante i momenti più brutti. Pertanto, se vuoi trovare il vero amore nella tua vita, devi prima trovare l’amore dentro di te.

Accetta i tuoi punti di forza e di debolezza con umiltà. Rispetta la tua vita e sii gentile con te stessa, vedrai che presto riuscirai a trovare il tuo amore.

La recinzione

Se la recinzione ha attirato maggiormente la tua attenzione, non riesci a mostrarti come sei davanti agli altri. Il tuo problema è proprio questo. Forse hai paura di essere di nuovo ferita ma se ti costruisci dei muri intorno, nessuno sarà in grado di conoscerti davvero. Se non corri rischi, non otterrai nulla.

La barca

Se hai visto prima la barca, il tuo più grande problema che ti impedisce di trovare l’amore della tua vita è che hai aspettative troppo alte. Ovviamente, non bisogna mai accontentarsi nella vita ma bisogna imparare ad apprezzare gli altri con i propri pregi e i propri difetti. Valorizza i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, ma ricorda che fantasticare su un amore irreale può impedirti di trovare il vero amore.

Il teschio

La tua ansia e estrema preoccupazione spesso ti impediscono di conoscere nuove persone e quindi trovare il vero amore. Cerca di concentrarti sulle cose positive. Quando pensiamo a tutto ciò che può andare storto, offuschiamo la nostra visione per ciò che è già andato bene.

Ci saranno sempre sfide ed errori, questo non dovrebbe essere un ostacolo, ma una motivazione.