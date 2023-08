Test della personalità: ciò che vedi per primo nell’immagine rivelerà la tua paura inconscia

La paura è una risposta naturale ad un potenziale pericolo. Forse non tutti sanno che la nostra psiche può associare strani simboli al pericolo solo perché abbiamo emozioni irrisolte nella nostra mente inconscia. L’immagine che vogliamo mostrarti oggi è perfetta per l’analisi della tua paura inconscia più profonda: la prima figura che vedi rivelerà molto sulla tua più grande paura. Scopri la soluzione di questo test della personalità.

Ragazza

Se la ragazza è stata la prima cosa che hai visto, probabilmente hai delle emozioni infantili represse. Questi tipi di ricordi o di emozioni possono riaffiorare nella tua vita adulta come una sorta di dipendenza, di desiderio inappropriato o di schemi cognitivi. Dovresti prenderti il ​​tuo tempo e affrontare queste emozioni se le hai perché questo può portare alla generazione della paura del processo decisionale e all’incapacità di prendere qualsiasi tipo di decisione difficile nella tua vita futura.

Fragola

In questa immagine la fragola rappresenta il cuore. Se questo è ciò che vedi per primo potresti avere paura dei tuoi sentimenti. La causa più comune di questi tipi di paure può essere trovata nella tua infanzia e nel modo in cui i la tua famiglia ha espresso il suo amore., anche se può anche essere dovuto ad una precedente relazione.

Alberi

Se gli alberi sono la prima cosa che hai visto in questa immagine, allora la causa delle tue paure indica le tue radici. C’è qualcosa che ti spinge in un mare profondo di incertezza. È una paura molto forte che può farti inciampare ogni volta che vuoi fare una mossa; una specie di crollo emotivo.

Farfalla

Se la farfalla è stata la prima cosa che hai visto, è probabile che tu abbia paura dei nuovi inizi o addirittura della morte. La causa principale di ciò è il tuo senso di colpa per il tempo passato, per le opportunità perse o forse anche per la tua incapacità di addolorarti per la perdita di una persona cara.

Ragno

Se hai visto prima il ragno, devi sapere che esso simboleggia le paure inconsce. Questo è un riflesso diretto del nostro attuale stato fisico, emotivo o persino spirituale. Ciò significa che hai paura della tua condizione attuale: non sei soddisfatto e questo può impedirti di goderti bene la vita e di vivere pienamente il presente.

Orsi di peluche

Se quell’orsacchiotto è stata la prima cosa che hai visto, vuol dire che stai cercando anche un po’ di conforto. Quell’orsetto è in realtà una paura della paura stessa: hai paura di non riuscire a trovare conforto. Di solito questo è un prodotto del tuo passato e di qualche trauma infantile.