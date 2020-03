Test della personalità: dimmi la foresta che preferisci e ti dirò chi sei Dimmi la stagione che preferisci e ti dirò che tipo di persona sei

Ogni stagione ha il suo fascino, dimmi in quale foresta vorresti andare e ti svelerò la tua vera personalità. Inverno, estate, autunno o primavera, qual’è la stagione che ti rappresenta meglio? Scopriamolo insieme. Ogni carattere ha la sua particolarità, con questo test cerchiamo di capire la nostra vera essenza.

La foresta in estate N°1:

Se la tua scelta è la foresta estiva, sei una persona pacata, non ti piacciono i litigi e cerchi stabilità. Sei molto empatico e ti preoccupi per chi soffre. Le persone apprezzano la tua compagnia, perché sei dolce e sincero. Tuttavia, sei poco sicuro di te e ti sottoponi continuamente ad auto critiche.

La foresta in autunno N°2:

Se la tua scelta è la foresta in autunno, sei una persona abbastanza sicura di sé, se hai un obbiettivo sai bene come raggiungerlo e difficilmente ti demoralizzi. Non temi il confronto con gli altri, sei creativo e intuitivo. Ma hai difficoltà a trovare l’amore, la tua forte personalità intimidisce e spaventa il partner.

La foresta in inverno N°3:

Se la tua scelta è la foresta d’inverno, sei una persona introversa che ama la sua solitudine. Fai fatica a socializzare, non ti senti a tuo agio con le persone. Inoltre sei un’idealista e speri sempre in un mondo migliore. Ti piace l’arte, sei una persona molto profonda e introspettiva. Hai una mente profonda, che non sempre viene capita.

La foresta in primavera N°4:

Se la tua scelta è la foresta in primavera, sei una persona molto generosa e premurosa. Sai come diffondere gioia e buonumore intorno a te. Hai una personalità accomodante e scendi a compromessi per il bene di tutti. Tuttavia dai troppa importanza alla felicità degli altri, trascurando la tua. Impara a mettere in chiaro i tuoi bisogni. In amore sei molto cercato, perché il partner, per te, è al primo posto.