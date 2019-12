Test delle farfalle, scegli quella che più ti piace e scopri come sei Il test delle farfalle, ti mostrerà che tipo di persona sei; scegli quella che più ti piace e la tua vera personalità

Il test delle farfalle, ti mostrerà che tipo di persona sei; scegli quella che più ti piace e scoprirai la tua vera personalità. Una cosa, però, devi sapere prima di iniziare. La tua scelta deve essere fatta istintivamente, con il cuore e non con la testa…

1. Empatico

La farfalla che hai selezionato mostra che sei sensibile e delicato. Ti piace aiutare gli altri e molte volte preferisci ascoltare piuttosto che parlare. La generosità che nutre il tuo cuore non ha limiti. Tuttavia, a volte, questo può farti molto male, perché ti dai completamente agli altri e ti dimentichi di te. Non lasciare che la tua virtù sia la tua carnefice, fissa dei limiti in modo che la tua capacità di sentire e amare sia giusta.

2. Naturale

La natura e tu siete la stessa cosa. Ecco perché hai scelto la farfalla verde… è quella che è riuscita a connetterti con il tuo istinto armonico e libero. A volte ti piacerebbe semplicemente disconnetterti dalla città e correre in campagna, sdraiarti sull’erba e dormire all’ombra di un albero. Il tuo spirito libero ti spinge a prendere buone decisioni e c’è una pace infinita dentro di te che molti ti invidiano. Con disinvoltura, riesci a concentrarti sul compito che stai svolgendo ma, allo stesso tempo, devi stare attento e non lasciare che il lavoro assorba la tua essenza.

3. Attento

Hai un grande talento per concentrarti sui minimi dettagli e il tuo perfezionismo è ammirevole. Qualunque sia la decisione che prenderai, devi prima passarla attraverso molti filtri, perché non ti lasci trasportare dagli impulsi. Sei estremamente responsabile, il che ti ha fatto guadagnare il rispetto e l’ammirazione di coloro che ti circondano, perché tutti sanno che se vogliono qualcosa fatto bene, devono chiedere aiuto o supervisione a te. Tuttavia, ciò potrebbe influenzarti troppo se non impari a controllarti. Devi riconoscere che nulla è perfetto e che va bene fare degli errori occasionali di volta in volta.

4. Determinato

Hai immensa fiducia in te stesso, sai che puoi mangiare il mondo quando e come lo preferisci. Il tuo atteggiamento positivo ti porta a d assumerti i rischi necessari per intraprendere un viaggio, un’impresa o qualsiasi progetto che hai in mente. Sei determinato per avere successo perché conosci tutte le tue abilità e le usi per raggiungere i tuoi obiettivi. A volte ti chiedi perché i tuoi conoscenti o amici non possano affrontare le sfide e avere successo come fai tu e ti senti in colpa e persino frustrato con te stesso. Non aver paura di brillare! Ricorda che il sole sorge per tutti e ognuno ha i propri tempi.

5. Entusiasta

Le tue vibrazioni positive traboccano per chi ti circonda, ecco perché sei così popolare. Sei così entusiasta che hai sempre qualcosa in mente da fare, preferisci riempire la tua vita di attività e nuove esperienze. Sei la persona che tutti chiamano nei fine settimana per fare qualcosa di divertente e non solo per dare vita alle feste. Non importa se vai al club o in un museo, i tuoi amici adorano il modo in cui rendi tutto così fantastico. Tuttavia, devi imparare a gestire meglio il tuo tempo e non trascurare alcune cose essenziali, come la scuola, il lavoro e la famiglia.

6. Artista

L’arte scorre nelle tue vene, ecco perché hai scelto la farfalla monarca, per il suo disegno che sembra essere minuziosamente dipinto con un pennello sottile. Sei una persona intelligente e molto sveglia, autodidatta e indipendente. Ti piace far funzionare il cervello, quindi quando non stai creando qualcosa, stai cercando corsi per imparare e nutrirti culturalmente. Potresti aver bisogno di un po’ di privacy per sviluppare la tua arte ma ti consigliamo di non dimenticare che le relazioni umane sono importanti e potrebbero persino contribuire più di quanto pensi alla tua ispirazione. Non isolarti!