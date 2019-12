Test di Capodanno: scegli il simbolo che lo rappresenta Scegli il simbolo che credi che rappresenti il nuovo anno e scopri cosa ti manca e cosa ti accadrà nel 2020

Capitolo 2020. Pagina 1, prima riga. Inizia un nuovo anno, un pretesto perfetto per mandare via le cose brutte e favorire l’ingresso di quelle belle. Il 2019 è storia e con esso un ciclo si chiude. Un ciclo che disegniamo in modo immaginario ma che serve da punto di svolta per far partire i nostri progetti, ripensare le nostre priorità e liberare la mente.

In questo 2020 ricorda che, se vuoi essere una persona vincente, devi essere te stesso. La verità è che all’essere umano manca sempre qualcosa! È utile realizzare esattamente ciò di cui abbiamo bisogno e concentrarsi sui possibili cambiamenti.

Oggi attiriamo la tua attenzione con un test rapido e colorato, con risposte immediate e brevi, che ti aiuteranno a determinare ciò che senti consciamente o inconsciamente. Scegli il simbolo che credi che rappresenti il nuovo anno e scopri cosa ti aspetta nel 2020.

1. Uva

Nella tua vita, ti manca il conforto fisico.

Nel nuovo anno potrai trovare armonia con il mondo intero. La tua salute migliorerà. Possa il nuovo anno darti salute e migliorare il tuo benessere.

2. Orologio

Nella tua vita ti manca la stabilità, la tradizione e la fiducia nel futuro.

È molto importante che ti incontri di nuovo con te stesso! Partecipa al tuo sviluppo spirituale. Ti porterà il massimo beneficio.

3. Fuochi d’artificio

Ti manca la privacy. Le persone vicine a te dovrebbero farsi i loro affari. Dovresti anche prenderti più cura delle tue condizioni fisiche.

Lascia che il nuovo anno cambi la situazione per te, quindi lascia andare le preoccupazioni. Puoi ottenere tutto, ma questa volta devi provare. Non mollare.

4. Spumante

Ti mancano le cose interessanti. Sei svogliato e pigro.

Lascia che la tua energia emotiva raggiunga un livello più alto nel prossimo anno. Lascia che lo scoraggiamento e la noia scompaiano dalla tua vita.

Vi auguriamo bellissimo nuovo anno… e che tutto scorra. Ricordatevi di vivere ogni giorno della vostra vita come se fosse l’ultimo.