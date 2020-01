Test di schizofrenia: riesci a vedere attraverso queste illusioni ottiche? Test di schizofrenia: se riesci a vedere attraverso queste illusioni ottiche potresti avere un disturbo schizotipico di personalità

Vi proponiamo un test di schizofrenia. Dovete sapere che gli schizofrenici hanno difficoltà a distinguere i fatti reali dalla finzione ma non sono facilmente ingannati dalle illusioni ottiche.

Ciò è stato dimostrato dai ricercatori dell’Università di Londra qualche anno fa. Indipendentemente da quante difficoltà gli schizofrenici abbiano nel percepire la realtà, il test di schizofrenia ha dimostrato che queste persone possono vedere attraverso alcune illusioni ottiche che ingannano le persone che non hanno la malattia.

Con questa constatazione, diventa più facile avere un’interpretazione di questa malattia mentale e comprendere l’incapacità generale della persona affetta da questa malattia di interpretare le informazioni sensoriali nel loro contesto appropriato.

Le domande di questo test sono come:

1. Riesci a trovare il cerchio che corrisponde al modello evidenziato al centro?

2. Osserva attentamente l’immagine qui sotto e scegli il cerchio che corrisponde all’area evidenziata:

La conclusione del test:

Le persone che soffrono di schizofrenia potrebbero trovare il test comparativamente più semplice perché, mentre giudicano il livello di contrasto nella sezione alterata, il loro cervello non nota l’ambiente circostante. Per chi non soffre di schizofrenia, questo sfondo ad alto contrasto rende insignificante il contrasto apparente delle zone più piccole in primo piano.

12 schizofrenici su 15 sono stati in grado di percepire il contrasto tra lo sfondo e il primo piano in modo molto accurato.

La spiegazione del test è:

Lo sfondo fa apparire il disco centrale leggermente più grigio del suo effettivo colore grigio per l’occhio umano medio. La percezione del soggetto è stata quindi valutata dai ricercatori che hanno mostrato loro una serie di dischi con crescente grigiore. Gli osservatori dovevano rispondere se la foto mostrata era più chiara o più scura dell’immagine originale.

Secondo il dottor Dankin, il cervello dello schizofrenico ha un’inibizione insufficiente e gli impedisce di essere troppo sopraffatto dalle informazioni. Questo è anche il motivo per cui gli schizofrenici interpretano sempre erroneamente le azioni delle persone.

Le risposte corrette sono:

Risposta corretta 1

Typical match è la risposta delle persone normali mentre True match è quella vera che solo chi ha tratti da schizofrenico è in grado di vedere. Se hai identificato il cerchio in alto come corretto, potresti soffrire, dunque di schizofrenia.

Risposta corretta 2

Come detto sopra, Typical match è la risposta che danno le persone normali mentre True match è quella vera che da solo chi ha tratti da schizofrenico. Anche in questo caso, se hai identificato il True match come risposta, potresti soffrire di schizofrenia.