Test emotivo: quello che vedi per primo ti dirà cosa vorresti essere Raggiungere ciò che amiamo davvero non è sempre facile; dimmi cosa vedi e usa questo test per scoprire cosa vuoi veramente con tutta te stessa

Contattare ciò che ci emoziona, motivare e rafforzare non è sempre facile. Molte volte le paure sono grandi e ci allontanano dal sentiero. Usa questa immagine per scoprire quello che vuoi con tutto il tuo desiderio ma, forse, non hai il coraggio di assumerlo.

Cosa vedi per primo in questa immagine? La risposta indica ciò che vuoi in fondo al tuo essere.

Una serratura

Se quello che vedi per primo è una serratura, significa che sei in una fase della tua vita in cui vuoi essere amato, contento e sentire che qualcuno si prende cura di te.

Stai cercando un legame emotivo che sia autentico, trasparente, onesto e puro. Vuoi arrenderti e aprire il tuo cuore, sapendo che non sarai ferito e che i tuoi sentimenti saranno ricambiati nella stessa misura.

Una donna

Se ciò che vedi per primo è una donna, ciò che desideri profondamente è stabilire e crescere, mettere radici e rafforzare la direzione della tua vita. È tempo di scommettere tutto sul percorso che hai scelto e mettere tutte le tue energie nei tuoi progetti in modo che si sviluppino e si rafforzino.

Avrai bisogno di pazienza per aspettare che le cose portino i loro frutti ma ne sarà valsa la pena perché l’apprendimento ti rende più saggio e più forte.

Un occhio

Se invece quello che vedi per primo è un occhio, devi partire alla ricerca della felicita e sperimentare cose nuove. Hai scoperto che la vita è un’avventura che devi vivere, hai bisogno di uscire nel mondo e scoprire l’ignoto.

Il comfort e la sicurezza di casa ti hanno dato la sicurezza di volare e tracciare il tuo percorso, anche se non sai bene quale sarà il punto di arrivo. Ciò che conta è il viaggio, non hai problemi a raggiungere la prossima destinazione ma vuoi scoprire cosa ti può offrire la vita. Coraggio!