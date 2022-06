Test psicologico giapponese: scopri come ti rapporti con l’amore

Sei curioso di scoprire qual è il tuo rapporto con l’amore? Grazie a questo test psicologico giapponese potrai scoprire tratti della tua personalità che pensavi di non conoscere. Tutto questo è possibile grazie alla Kokologia.

La Kokologia è una corrente giapponese la quale unisce la teoria psicologica di Carl Jung, con il concetto orientale che attribuisce all’uomo qualità premonitrici innate. Quindi, secondo questo giapponese, è possibile scoprire aspetti di noi stessi rispondendo a determinate domande usando l’immaginazione.

Oggi vi presentiamo un test psicologico di tendenza il quale tratta di come ognuno di noi si rapporta all’amore. Leggi attentamente ogni domanda, libera la tua immaginazione e lascia che il tuo intuito risponda. Dopo aver completato i quesiti, controlla i risultati alla fine dell’articolo.

Situazione 1: Un mostro sconosciuto incute timore negli abitanti della città. Cosa pensi che voglia? Perché è uscito dalla foresta? Opzioni: A. Fu scacciato dalla carestia. Tutti sanno che in tempo di carestia gli animali selvatici vanno dove c’è la gente. B. Sta cercando qualcuno del suo branco. Forse il suo compagno, o forse anche la sua progenie. C. È una bestia selvaggia della foresta. Quali spiegazioni possono esserci? D. Qualcosa di terribile è successo nella sua vita. Uscire in città è un tentativo di attirare l’attenzione.

Situazione 2: Hai ricevuto un manoscritto in regalo da un ammiratore segreto. Cosa c’è dentro? Opzioni: A. La biografia di un famoso scrittore. B. Una commedia comica. C. Un’opera di letteratura dell’assurdo. D. Una poesia d’amore.

Situazione 3: Hai un fan della magia. Se ti appassioni a qualcuno, quella persona scomparirà. In chi sperimenteresti il ​​potere di questo oggetto? Opzioni: A. In me stesso. B. Nella persona che amo. C. Nella persona che mi dà più problemi.

Situazione 4: Sei in un giardino, a leggere il manoscritto che ti è stato dato. Improvvisamente, uno sconosciuto appare e dice… Opzioni: A. L’ho letto anche io. È un lavoro meraviglioso, vero? B. Ti piace la trama? C: Potrebbe dirmi la strada per la piazza principale, per favore? D. Sono felice che ti sia piaciuto il mio regalo.

Situazione 5: I tuoi amici ti hanno invitato in crociera. Sali sul ponte e vedi… Opzioni: A. Un mare calmo, illuminato da un sole splendente. B. Un mare notturno che riflette la luce della luna. C. Uno strato di nebbia ha ricoperto il freddo mare grigio. D. Un tramonto impressionante.

Test psicologico: i risultati

1. Il mostro è il problema principale della tua vita: A. Non vivi pienamente, limitandoti e negandoti costantemente qualcosa. B. Stai vivendo tormenti d’amore. C. Sei deluso dagli altri. D. Ti senti molto solo e incompreso.

2. Il dono è uno dei tuoi tratti più attraenti A. Hai sempre fiducia in te stesso e nelle tue capacità. E hai tutte le ragioni per questo. B. Attiri i tuoi amici con il tuo senso dell’umorismo. C. Sei una persona molto originale. D. Sei una persona sincera a cui gli altri si rivolgono per avere supporto nei momenti difficili.

3. Il fan è il tuo modo di risolvere i problemi nella tua vita personale: A. Nascondi la testa sotto la sabbia e aspetti che tutto si aggiusti. B. Tendi a trasferire la responsabilità sulla persona amata. C. Non scappi dai problemi, li risolvi subito.

4. La scena nel giardino mostra quanto sei socievole: A. Ti piace fare nuove amicizie e restare in contatto con quelli vecchi. Connetterti con gli altri è molto importante per te. B. Sei piuttosto esigente con nuove persone nella tua cerchia sociale. C. La solitudine non ti sopraffa. Ti piace la pace e l’opportunità di fare ciò che ti piace, non gli altri. D. Ti piace essere al centro dell’attenzione di tutti e sai benissimo come raggiungerlo.

5. Il mare è l’incarnazione del tuo ideale innamorato: A. Hai bisogno di tutto per “brillare”, perché le emozioni vadano oltre il limite, e non importa cosa succede dopo. B. Non vuoi avere segreti dalla persona amata e aspettarti lo stesso da loro. C. Sei sicuro che la persona amata sia, prima di tutto, il tuo migliore amico. D. Credi che il vero amore sia quello descritto nei romanzi.