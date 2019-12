Test psicologico: la figura che vedi per prima rivelerà la tua più grande difficoltà Guardando questa foto devi dire qual è la figura che vedi per prima; questa figura rivelerà la tua più grande difficoltà, il tuo punto debole

Questo test psicologico è uno strumento utilizzato dagli specialisti che mira a valutare alcuni tratti della personalità. Per farlo bisogna guardare la foto e dire cosa ha attirato la tua attenzione… Qual è la figura che hai visto per prima? Ti dirà qual è la tua più grande debolezza, il tuo tallone d’Achille.

Guarda bene la foto… qual è la figura che hai visto per prima?

Figura 1

Sei una persona che ha problemi con il processo decisionale. Ti preoccupi di poter sbagliare e questo ti tiene sempre nello stesso posto. Forse hai raggiunto la zona di confort nella tua vita, in cui riesci a soddisfare i bisogni di base e hai raggiunto, più o meno, alcuni dei tuoi obiettivi.

Ma devi rischiare e lasciare la tua zona di comfort se intendi davvero superare i tuoi limiti e raggiungere la vetta. Ricorda che chi non rischia non vince.

Figura 2

La tua più grande debolezza è che sei troppo esigente. Aspiri alla perfezione e questo non sarebbe male come ideale. Ma non accetti di fare meno e questo ti fa essere troppo stressato.

In realtà, nessuno è perfetto. Neanche tu, per il semplice fatto di essere umano. Cerca di comportarti come tale e non come una macchina che deve essere efficiente al 100%. Bene, sei una persona in carne e ossa e, prima o poi, la pressione che ti eserciti addosso da solo porterà conseguenze negative.

Figura 3

Il tuo problema principale è che ti preoccupi troppo delle cose. C’è un momento in cui la preoccupazione è salutare: ti aiuta a valutare le situazioni e ad agire con la testa.

Ma tu vivi chiuso nella tua testa. Tutto per te deve essere analizzato mille volte e questa è una possibile catastrofe. Quindi, invece di agire correttamente, fai il peggio: non fai nulla. A che serve preoccuparsi di tutto, se non hai intenzione di cambiare nulla? Devi imparare a rilassarti e fidarti di più. Quando arriverà il momento giusto, saprai cosa fare.