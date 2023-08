Test: quale delle due donne è la moglie del paziente?

Oggi vogliamo condividere con voi un test che richiede molta attenzione per la sua risoluzione. Obiettivo del quiz è quello di scoprire quale delle due donne è la moglie del paziente. Ci sono sicuramente molte cose da tenere in considerazione in questa immagine, ma se sei un esperto di questo tipo di indovinelli, stai certo che arriverai alla risposta corretta.

Guarda attentamente la foto e cerca di scoprire quale delle due donne è la moglie del paziente. L’unica cosa che ti chiediamo è di prestare molta attenzione ai dettagli, poiché è quello che ti porterà a una risposta corretta.

Nella foto vediamo due donne e un uomo. La donna vestita di rosso esprime il suo disgusto, motivo per cui il paziente ha persino aperto la bocca. La donna vestita di verde, invece, sembra essere molto turbata dalla situazione.

Quale delle due donne è la moglie dell’uomo ricoverato in ospedale? Sarebbe più logico pensare che la donna in rosso sia la moglie del paziente, visto che ha assunto un atteggiamento come se lo volesse insultare. Questo nelle coppie succede spesso, tu però cerca di abbandonare ogni logica e dai un’occhiata a tutti i dettagli.

Se guardi da vicino, puoi infatti vedere la donna vestita di verde indossare una fede nuziale verde sulla mano. Ciò significa che la moglie del paziente è proprio la donna in verde. Ma chi è allora quella in rosso? Molto probabilmente è la madre del paziente. La donna non è contenta di qualcosa, quindi litiga con suo figlio. Forse l’uomo è finito in ospedale per negligenza e la madre lo rimprovera. La donna vestita di verde, invece, sembra essere molto turbata, dal momento che si tratta del suo caro marito. Se sei riuscito a risolvere il quiz, ti consigliamo di condividerlo con la tua famiglia e i tuoi amici.