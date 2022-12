Test: quale delle ragazze è in realtà un ragazzo in costume?

Risolvere enigmi è divertente non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Tutti vogliono autovalutarsi di tanto in tanto e affrontare alcuni compiti. Pertanto, oggi vi offriremo curioso test con ingegno e risolvendolo tutti possono sentirsi quasi come un vero e proprio detective. In questa immagine, quale delle ragazze è in realtà un ragazzo in costume?

Durante le indagini dovrai prestare attenzione ai minimi dettagli, pensare in modo logico ed essere molto intelligente. Questo è un bel modo per passare del tempo in compagnia non solo della tua famiglia ma anche dei tuoi amici. Sei pronto a risolvere l’enigma?

D’ora in poi dovrai mostrare la tua faccia migliore. Per capire quale di queste giovani donne è in realtà un uomo, devi essere un detective al livello di Sherlock Holmes. Ma quale indizio dovresti cercare? Stai cercando tra le figure, tra gli abiti o nel trucco?

Certo, puoi pensare alla prima ragazza che indossa il rossetto in modo strano. Puoi guardare con sospetto la seconda giovane donna che si sta liberando dei baffi. Ma se siamo abbastanza sicuri che c’è un ragazzo in questo scatto, c’è da dire che esso si nasconde sotto le spoglie della terza giovane donna. Ecco la soluzione al vostro enigma.

Come già anticipato, siamo pronti per offrirvi la soluzione dell’enigma. Non preoccupatevi, dunque, se non siete riusciti a risolvere il test in maniera autonoma. Come già anticipato, l’uomo presente in questa immagine si nasconde sotto la terza giovane donna.

E sapete perché? Se guardate attentamente l’immagine, potete vedere che questa ‘donna’ ha una sciarpa che serve per coprire il pomo d’Adamo. L’accessorio, infatti, è presente né nella prima né nella seconda donna. Divertiti a far risolvere il test alla tua famiglia e ai tuoi amici!