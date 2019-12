Test: scegli una famiglia e scopri com’è il tuo mondo interiore

Dal momento in cui siamo nati ci sono intorno una serie di persone che si prendono cura di noi e ci danno tutto il meglio che possono: la famiglia. Generalmente sono i genitori che sono sempre lì, ma anche altri parenti come zii, cugini o nonni saranno i primi a essere presenti se le cose non vanno bene.

In questo test sulla famiglia, ci sono 3 opzioni che puoi scegliere. In ognuna di queste sagome puoi vedere un padre, una madre e una bambina. Tutti sembrano molto felici, vero? Bene, ora tocca a te scegliere quale delle tre immagini non sembra una vera famiglia. Guarda da vicino i dettagli di ognuno.

Lo sapevi che in base alla tua scelta potresti sapere com’è il tuo mondo interiore? Questo test psicologico ha abbastanza da dirti.

Guarda l’immagine e rispondi, cosa ne pensi di queste sagome NON è una famiglia e scopri il significato della tua scelta

Famiglia n. 1

Se la tua risposta è stata questa, dovresti sapere che sei all’interno del più grande gruppo di popolazione (il 50% ha scelto la famiglia A come quella che non era proprio vera). Da dove viene la tua scelta? Probabilmente hai notato che l’uomo intende andarsene e lasciare la donna e la sua bambina, che tiene in mano una bambola con un po ‘di tristezza.

Questa opzione rivela qualcosa di spettacolare su di te: sei pura pace e bontà! Ti preoccupi della salute e del benessere degli altri prima dei tuoi. Non c’è dubbio che sei un essere gentile, che vuole che il mondo diventi un posto migliore. Generoso e ospitale come pochi, sai benissimo che se il tuo comportamento è esemplare in futuro ti restituirà allo stesso modo.

Sia i tuoi parenti che i tuoi amici ti apprezzano molto, quindi sei sempre circondato da persone che ti apprezzano per quello che sei e che ti hanno una stima molto alta. Aiutare gli altri che ami e il sorriso sui loro volti è qualcosa che ti riempie di vitalità. Alcune persone possono essere sospettose di te e delle tue intenzioni: per loro ti nascondi semplicemente dietro la maschera di una brava persona. La positività è una parte fondamentale della tua esistenza: anche nei momenti peggiori puoi vedere il lato più bello delle cose.

Famiglia n. 2

Questa non è esattamente l’opzione più scelta, solo il 20% l’ha considerata vera, il che la dice lunga su di loro. Forse il pugno chiuso dell’uomo o la possibilità che la donna abbia nella mano destra qualcosa che sembra affilato ha influenzato la tua risposta?

Due delle virtù che ti definiscono di più sono la fiducia e la stabilità: sei il miglior amico che puoi avere, quindi quando inizi un’amicizia, prevale fino alla fine. Ci sono due priorità importanti nella tua vita: la famiglia e il tuo partner. Sono ovviamente vitali per te e questo è qualcosa che ti completa come persona. Un aspetto negativo che influenza notevolmente la tua vita è il fatto che gli altri si approfittano di te. Sei gentile, ma forse in piccole occasioni ingenui: molti cercheranno di trarre profitto.

Questo è davvero doloroso per te, ma grazie a ciò imparerai una lezione molto preziosa. A poco a poco imparerai a circondarti di persone affidabili (ti sentirai molto meglio così). La felicità è un aspetto molto importante nella tua esistenza: finché sarai felice crederai che non ti possa succedere nulla di brutto.

Famiglia n. 3

3 persone su 10 scelgono questa immagine quando viene chiesto sottolineando quale delle famiglie non corrisponde alla realtà. Perché la pensi così?

Per te, ogni giorno è una vera sfida: la affronti con immense energie, quindi hai sempre intenzione di fare un piano che ti porti fuori dalla monotonia. Fin da giovanissimo hai dimostrato ai tuoi cari di avere capacità di leadership: puoi convincere chiunque a usare il tuo fascino personale e il tuo impressionante oratorio. Tutti sono attratti da te! Ti piace essere riempito con la cultura che ti circonda: imparare una nuova lingua e persino fare un viaggio in un paese straniero sono alcune delle cose che ti affascinano e che ti piacerebbe fare se avessi del tempo libero.

In questo caso c’è qualcosa che conta molto di più per te rispetto al resto degli elementi che ti circondano: i tuoi amici. Non perdere il contatto con loro e goditi ogni uscita insieme, ti completa. Infine, devi sottolineare la tua simpatia per gli animali: per te non c’è niente di meglio che tornare a casa e vedere con felicità come arriva il tuo animale domestico per salutarti. Non cambi quella sensazione per nulla al mondo!

