Test: scopri chi è il capo dell’ufficio Dici, secondo te, chi è il capo in questa foto e poi controlla se hai dato la risposta corretta

Ti offriamo un interessante test di attenzione. Controlla quanto sei bravo come detective. L’immagine mostra diversi impiegati. Solo uno di loro è il capo dell’ufficio.

Un piccolo suggerimento: devi prestare attenzione ai dettagli e l’immagine corretta si formerà nella tua testa. Sappi che è possibile trovare la risposta tramite i dettagli chiave, che sono evidenti.

Guarda attentamente l’immagine qui sopra. Stai cercando di capire chi è il capo di questo ufficio? Troverai la risposta e l’aiuto più avanti nel nostro articolo.

#1 uomo

Questa persona non può essere il capo dell’ufficio. Sembra più un collega arrivato da un altro ufficio vicino.

Inoltre, è completamente vestito con un abito. Certamente, nessun dettaglio in questa immagine indica che questo dipendente come probabile capo.

#2 uomo

Sì, puoi pensarci che sia lui, ma no, non lo è.

È molto probabile che questa persona sia solo un ospite. Forse questo è un amico o un parente del capo dell’ufficio.

#3 uomo

Questa è la risposta corretta! Come puoi vedere, su una sedia da ufficio, c’è una giacca appesa al sedile del computer. Deve essere sua perché lui indossa una camicia.

L’uomo numero 3 sta in piedi vicino alla finestra per avere una visione migliore. Da ciò possiamo concludere che questa persona è il capo. Ha tolto e ha lasciato la giacca sulla sedia da ufficio perché l’ufficio è suo e lui si sente a suo agio.

Come puoi vedere, l’attività di detective non è così difficile. Se non sei riuscito a determinare la risposta corretta, non scoraggiarti. Ritenta!