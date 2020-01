Test spirituale: cosa ti tormenta in questo momento? Scopri cosa tormenta la tua anima in questo momento e scopri come puoi ottenere la pace e la tranquillità lavorando su quello che ti infastidisce

L’anima è il nostro essere che dimora nel corpo e agisce attraverso di esso. Senza l’anima, il corpo è come una lampada senza elettricità, un computer senza software, una tuta spaziale senza un astronauta all’interno. Con l’introduzione dell’anima, il nostro corpo acquisisce la vita.

Ma l’anima non è solo il motore della vita… incarna anche la ragione dell’esistenza delle cose, il loro significato e scopo. È l’identità interiore, la ragione dell’essere delle cose.

L’anima è dotata di una bussola che la guida per affrontare le sfide della vita fisica. Scopri con questo test cosa tormenta la tua anima in questo momento, selezionando il simbolo che ti attira maggiormente.

1. Paura/mancanza di certezze

Hai notato che stai costantemente cercando di andare avanti e quando hai soldi extra sul tuo conto bancario, appare una spesa a sorpresa e quel cuscino finanziario scompare? Ciò che la tua anima fa è lavorare per mancanza di certezze. Molto probabilmente, sei stato educato in un ambiente in cui i tempi erano difficili e c’era solo ciò che era necessario per sopravvivere.

Fai a te stesso una nuova promessa: farai tutto il possibile per ricollegare i tuoi processi mentali e allenare la tua mente. Cerca di smettere di pensare che quando avrai di più, perderai tutto. Puoi andare avanti economicamente ma ci vorrà un grande sforzo da parte tua per farti capire che andrà tutto bene.

2. Fiducia in se stessi/identità

Ti senti a disagio quando sei al centro dell’attenzione? Ti ritrovi a mettere i bisogni degli altri prima dei tuoi? Potrebbe essere possibile che tu faccia queste cose inconsciamente perché la tua identità è fortemente legata all’approvazione degli altri? La tua anima lavora per scoprire chi sei come individuo, per nutrire e condividere i tuoi doni con il mondo. Sì, è bello e importante aiutare gli altri; tuttavia, troppo spesso metti le esigenze degli altri prima delle tue esigenze.

Lo fai anche senza che ti venga chiesto l’aiuto e sei deluso perché non si sono rivolti a te in primo luogo. La tua identità è legata a ciò che gli altri provano per te. In un certo senso, ti stai anche preparando per la delusione e attirando persone che possono approfittare della tua generosa natura.

A partire da oggi, inizia a sfruttare al meglio ogni giorno e ad abbracciare pienamente il tuo potere personale. Quindi, dai un’occhiata alle tue passioni e alle tue abilità e prendi le misure necessarie per soddisfarle.

Il tuo compito è rendere prioritari i tuoi obiettivi. Lo spirito si prenderà cura di tutto il resto. L’ultimo passo è resistere alla tentazione di essere una crocerossina e indirizzare tutta questa energia amorevole verso te stessa.

3. Abbandono/Lasciarsi andare/Paura del cambiamento

Rimani in relazioni e situazioni più a lungo del necessario? A volte ti ritrovi in ​​relazioni malsane e co-dipendenti, sia personali che professionali? È molto probabile che la tua anima ti stia dicendo di non aver paura di essere sola. Non è che non ti rendi conto della tossicità è che temi il cambiamento. Sei una creatura abitudinaria che crede che essere in una situazione malsana è meglio che stare da sola.

Il suggerimento è guardare dentro te stessa. Scoprirai di avere tutto il necessario per riempire la coppa e che sei una persona forte e saggia oltre misura. Può anche essere utile scoprire dove è iniziata la tua paura dell’abbandono.

Ora è il momento perfetto per curare quella ferita e imparare ad allontanarsi con fiducia e integrità da situazioni che sai che non favoriscono il tuo bene.