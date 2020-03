Test sul tuo carattere: scegli un fiore e ti dirò chi sei Questo test rivela il tuo carattere... tutto ciò che neanche tu sai di te stesso

Test sul carattere scegli un fiore e ti dirò chi sei

Se la tua scelta è il fiore numero 1

Se hai scelto questo fiore sei una persona sicura di te e possessiva. Non ami esporti e farti conoscere. In amore dai il massimo e pretendi il rispetto. Gli amici sono il tuo punto di riferimento, ma la famiglia rimane sempre il tuo rifugio preferito. Sul lavoro sai come farti rispettare. In amore sei una persona affidabile.

Se la vostra scelta è il fiore numero 2

Se hai scelto questo fiore sei una persona serena e calma, che ama la quiete. In amore non cerchi mai lo scontro, sei sempre molto accomodante. Gli amici ti cercano per avere i tuoi consigli. Sul posto di lavoro ci si può fidare ciecamente di te.

Se la vostra scelta è il fiore numero 3

Sei una persona ricca dentro e molto raffinata. Ti piace contraddistinguerti per la tua eleganza e non perdi occasione per far notare la tua intelligenza. In amore tendi a imporre le tue ragioni. Sul lavoro non ami le imposizioni. Gli amici temono un po’ il tuo carattere troppo forte.

Se la scelta è il fiore numero 4

Sei una persona nostalgica e riflessiva. Le persone che amano questo fiore tendono a rimanere legate al loro passato. Sei una persona che ama le grandi emozioni ma anche estremamente sensibile. Sul posto di lavoro prendi tutto troppo a cuore. Gli amici spesso non capiscono la tua sensibilità

Se la tua scelta è il fiore numero 5

Sei una persona ordinata e precisa. I tuoi gesti sono meticolosamente calcolati. Sei una persona che ci tiene molto al suo aspetto estetico. Sul posto di lavoro sei molto preciso, perché odi essere rimproverato. In amore dai tanto, sei il partner perfetto. Gli amici apprezzano la tua lealtà

Se la tua scelta è il fiore numero 6

Sei una persona schietta, sensuale e provocante. Ti piace rischiare e sai sempre come stupire e affascinare le persone che ti circondano. Nell’amore cerchi la passione. I tuoi amici prendono spunto dalle tue idee, sempre molto originali. Sul lavoro sei un leder. Ti piace essere notato e stare al centro dell’attenzione.