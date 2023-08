Su TikTok è apparso un video che doveva essere commovente e lieto, ma che in realtà si è trasformato in un dibattito acceso per la torta in faccia data alla mamma nel primo compleanno del figlio. A compiere questo gesto, che ha indignato molti utenti della piattaforma, è stato il padre del piccolo, compagno della donna. C’è chi arriva addirittura a suggerire alla donna di divorziare da lui.

Fonte foto da video su TikTok di candie1983

A condividere il video su TikTok è stata proprio la donna. Voleva che tutti potessero vedere la prima festa di compleanno del bimbo, che doveva essere un bel ricordo. Invece, il marito avrebbe rovinato tutto con un gesto che ha indignato molte persone.

Il video mostra un bimbo di un anno seduto su un seggiolone in giardino. Ci sono il suo papà e la sua mamma vicini a lui. Arriva la torta e i genitori invitano il piccolo ad assaggiarla con le mani, come fatto tutti i bimbi, mentre amici e famigliari iniziano a cantargli Happy Birthday.

Per la maggior parte del video non accade nulla di particolare. I genitori tolgono la candelina e cercano di convincere il piccolo a mangiare la torta con le dita. Il piccolo non sembra essere interessato alla questione.

A un certo punto le sue manine sono ricoperte di glassa, quando il papà decide di togliere la torta dal seggiolone del piccolo. Tutti si aspettano che la prenda per portarla a tagliare, ma lui ha in mente un’altra cosa da fare con quella torta.

#ourson#12months #1stbirthday #firstbirthdayparty #fyp #foryoupage #husband #dumbhusband #notcool ♬ original sound @candie1983 The time I wanted to choke my husband for putting out son smash cake in my face, surrounded my family i had just met for the first time. I had long look forward too our son 1st party and the family pictures… we didnt get but one photo before i had to shower. Not sure why he thought this was a good idea… I cried like a baby at the memories lost, cake was even cut while i showered 😳🥹 If he does tbis ever again, he wont live to talk about it. #firstbirthday

Torta in faccia alla mamma, così il papà rovina il primo compleanno del figlio

Mentre prende la torta, si avvicina alla moglie. Quando si trova a pochissimi centimetri di distanza da lei, ecco che in poco tempo succede il fattaccio: la torta finisce sulla faccia della donna, mentre tutti sono increduli e senza parole. Soprattutto la mamma.

