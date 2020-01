Tre uomini che non apprezzeranno mai il vero amore I tre uomini dello zodiaco che non apprezzeranno mai il vero amore. Se stai con uno di loro, sappi che probabilmente la vostra relazione non sarà mai importante quanto lo è per te

Si sa, le stelle ci possono aiutare a scoprire qualche tratto oscuro, o strano, della nostra personalità. Di tutti i segni dello zodiaco, il Sagittario ha probabilmente la maggiore preferenza per le relazioni a breve termine.

I segni dello zodiaco ci dicono quali sono i tre uomini che non apprezzeranno mai un vero amore.

ARIETE (21 MARZO – 19 APRILE)

Per il segno dell’Ariete, la parte migliore di una relazione è spesso il brivido dell’inseguimento. Questo segno di fuoco è governato da Marte, il pianeta associato alla passione, quindi la sua natura avventurosa ha un senso.

A volte possono essere così presi dalla ricerca di adrenalina da finire in una relazione per la quale non sono preparati. Sono guidati da passione e romanticismo, quindi le relazioni a breve termine, sono spesso la norma fino a quando non trovano la persona giusta per stabilirsi.

GEMELLI (21 MAGGIO – 20 GIUGNO)

I Gemelli hanno una naturale curiosità e fascino per la vita e le nuove esperienze. Questo segnale aereo, tende a volare nella direzione di qualsiasi cosa attiri il loro interesse, ma se qualcosa o qualcuno non riesce a mantenere la loro attenzione, si allontanano altrettanto rapidamente. Di conseguenza, questo segno tende a continuare le sue ricerche seguendo il romanticismo. La vera intimità non richiede solo impegno. È quasi impossibile per i Gemelli essere disposti a investire tempo in una relazione se non sono totalmente, intellettualmente ed emotivamente affascinati. Si stabiliscono solo quando decidono di essere pronti a farlo.



SAGITTARIO (22 NOVEMBRE – 21 DICEMBRE)

Di tutti i segni dello zodiaco, il Sagittario ha probabilmente la maggiore preferenza per le relazioni a breve termine. Amano il motto “carpe diem”, quindi non mancano opportunità romantiche, ma ciò non significa che abbiano fretta di sistemarsi.

Questo segno zodiacale è un amante della libertà. Il Sagittario desidera essere sempre libero di esplorare ed espandere i propri orizzonti. La crescita personale e le nuove esperienze sono la loro priorità, che lascia loro poco tempo da investire nella costruzione e nel mantenimento di una relazione a lungo termine. Di conseguenza, le relazioni del Sagittario sono spesso brevi e molto dolci, per preservare la propria indipendenza.