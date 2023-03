Per anni ha dovuto indossare una maschera, a causa delle gravi ustioni che hanno interessato tutto il suo corpo. La storia di Turia Pitt aveva fatto il giro del mondo, dopo che la donna è riuscita miracolosamente a salvarsi da un incendio boschivo in Australia. Il suo compagno le è sempre stato accanto. E oggi la donna è mamma di due splendidi bambini.

Turia Pitt era una modella. Stava partecipando a una maratona in Australia sei anni fa quando è rimasta coinvolta in un incendio boschivo. L’hanno trovata con ustioni sul 64% del suo corpo. Per i dottori è un miracolo che sia riuscita a sopravvivere, anche se con segni sulla pelle che si porterà dietro per sempre.

L’ex modella 27enne ha avuto da allora l’assistenza del fidanzato 24 ore su 24. Michael Hoskin, infatti, ha lasciato il suo lavoro come agente di polizia per prendersi cura di lei costantemente. Non l’avrebbe mai lasciata sola: dal giorno dell’incidente ha dovuto subire 200 interventi, perdendo 7 dita e trascorrendo due anni in convalescenza.

Ricordo di aver visto pezzi della mia pelle attaccati alle rocce e allo spinifex.

Questo il racconto della donna anni dopo quello che le era capitato. Non ha mai perso la speranza di farcela, anche perché accanto aveva una persona che non le ha mai permesso di cedere alla disperazione. Nel 2015 Michael le ha anche chiesto di sposarla, in vacanza alle Maldive. Aveva comprato l’anello di diamanti quando Turia era ancora ricoverata in terapia intensiva.

Ho sposato la sua anima, non il suo corpo. È bellissima così com’è.

Turia Pitt nono solo è sopravvissuta alle ustioni, ma è anche diventata mamma di due bambini

Andare a dormire accanto al mio compagno non ci avevo mai pensato prima. Ora penso a quanto sono fortunato a dormire accanto a questo bellissimo uomo. È un bravo ragazzo e sono molto fortunata ad averlo.

Nel 2017 la coppia ha annunciato l’arrivo del primo figlio. Hakavai è nato il 7 dicembre dello stesso anno. Mentre il 9 febbraio 2020 è nato il secondo figlio, di nome Rahiti Hoskin.