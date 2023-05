Era diventata famosa per i suoi muscoli e per la sua forza, ma la carriera di Nicole Bass è finita all'improvviso: ecco la sua storia

Chiunque ricorda l’ex star del wrestling Nicole Bass, ma in pochi sanno la sua vera storia, perché è improvvisamente scomparsa dal mondo televisivo e quali sono le cause del suo decesso.

Nicole Bass era una ragazza normalissima, nata nel Middle Village nel Queens, a New York. Dopo la laurea alla Coral Gables Hight, in Florida, è arrivata la sua ossessione per il bodybuilding. Aveva deciso di andare in palestra per socializzare ed incontrare persone nuove, ma poi i muscoli sono diventati il suo solo obiettivo.

Ha iniziato a gareggiare, riuscendo a vincere importanti competizioni negli anni ’80 e ’90. È stata nominata la vincitrice assoluta dei Campionati Nazionali di Bodybuilding NPC del 1997. Nello stesso anno ha partecipato anche al concorso Ms. Olympia.

La sua fama ha iniziato a raggiungere ogni parte del mondo. Nicole Bass era la donna più grande, più pesante, più alta e più forte del mondo.

Nel 1998 ha iniziato la sua carriera di wrestling professionista, riuscendo a diventare una campionessa rispettata. Tutti erano convinti che la sua carriera sarebbe stata molto lunga, ma invece Nicole è scomparsa improvvisamente. In molti si sono sempre domandati il motivo.

La sportiva era finita in causa contro la WWE per via del contratto e di alcuni gesti che la compagnia aveva fatto nei suoi confronti. O almeno queste erano le sue accuse. Ma alla fine il caso, nel 2002, è stato archiviato.

Il decesso di Nicole Bass

Negli anni successivi è stata ospite a diversi programmi radiofonici e televisivi ed ha interpretato anche diversi personaggi in diverse soap opera come The Bold and the Beautiful e General Hospital.

Nel 2006 Nicole è stata ricoverata in ospedale a causa di una pancreatite influenzata dagli steroidi. Nel 2017, è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento. In ospedale medici hanno dichiarato che era cerebralmente morta dopo un attacco di cuore. Non potevano fare più nulla. Il 17 febbraio dello stesso anno, è stato staccato il supporto vitale. È deceduta all’età di 52 anni.