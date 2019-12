Un semplice test che rivelerà il tuo stato psicologico Questo test psicologico può aiutarti a capire cosa hai in mente in questo momento. Sei curiosa di scoprirlo? Allora guarda l'immagine, cosa hai visto prima?

Questo semplice test ti rivelerà il tuo stato psicologico e ti darà qualche informazione in più sulla tua personalità.

Molti test psicologici servono a scoprire qualcosa di interessante sul nostro modo di essere e su come ci approcciano alla vita, solitamente richiedono di visualizzare un immagine ed individuare un dettaglio.

Questo test psicologico può aiutarti a capire cosa hai in mente in questo momento. Sei curiosa di scoprirlo? Allora guarda l’immagine per non più di 10 secondi, cosa hai visto prima? Dopo leggi il risultato.

1. Hai visto una grotta:

Se hai visto prima una grotta, sei una persona che difficilmente si sbilancia. La tua personalità è calma, sei una persona gentile che cerca sempre di vedere il lato positivo delle cose. Grazie alla tua forza interiore e al tuo ottimismo, riesci ad uscire facilmente da una situazione negativa o che ti mette sotto pressione. Molto spesso le persone vengono da te per chiederti consigli e aiuto, sei molto brava ad aiutare tutti perché hai molta energia dentro di te.

2. Hai visto un UFO:

Ss hai visto prima un ufo, sembri essere sempre sull’orlo di una crisi di nervi, come se da un momento all’altro dovessi esplodere. Hai poca pazienza e tendi a stressarsi facilmente, questo può provocare problemi di salute come insonnia o incubi frequenti.

Cerca di non tenerti dentro tutte le tue emozioni e di non pensare sempre alle cose passate, sii più forte! Potresti soffrire di emicrania, nausea e altre complicazioni legate allo stress.

3. Hai visto il volto di un alieno:

Tendi a creare un problema dal nulla e per qualsiasi cosa, questa abitudine ti provoca frequente stress. Dovresti smettere di sprecare energie per preoccupazioni infondate. Di fronte ad una situazione difficile, cerca di guardarla da un’altra angolazione e trovare una soluzione per uscirne. Per facilitare la tua lotta contro lo stress, prova a fare esercizi di respirazione: possono davvero aiutarti. Fai un respiro profondo attraverso il naso ed espira lentamente attraverso la bocca.

I risultati corrispondono al tuo stato attuale?