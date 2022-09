Un uomo chiama un operaio per un lavoro in casa e non crede a ciò che legge sulla ricevuta che ha lasciato

La storia che vogliamo raccontare oggi in questi giorni sta facendo il giro del web, diventando dunque virale. I protagonisti del racconto sono un uomo e sua moglie che si sono resi di una vicenda a dir poco incredibile. I due, già genitori del piccolo Henrick, si stavano preparando ad accogliere in famiglia il loro secondogenito, Adler.

Inutile dire che l’arrivo del bimbo ha creato una gioia immensa in tutti i loro famigliari. Peccato però che questa felicità stava per essere distrutta. Nessuna infatti poteva sapere che un terribile temporale si stava avvicinando in città. La stagione delle piogge era vicina ciò avrebbe potuto sconvolgere uno dei giorni più speciali della loro vita.

Dopo la nascita del piccolo Adler, il marito della donna protagonista della storia stava sistemando gli ultimi dettagli per il suo ritorno a casa. Purtroppo però l’arrivo della tempesta ha danneggiato gli impianti elettrici dei residenti del posto e tutti sono dunque rimasti senza elettricità.

Inutile descrivere il grande spavento dell’uomo, preoccupato per il ritorno a casa dall’ospedale della moglie e del suo bambino. Per questo, volendo risolvere urgentemente il problema, ha deciso di chiamare un’azienda che in meno di 20 minuti ha inviato un elettricista a risolvere il problema.

Fortunatamente tutto è stato risolto e l’uomo ha potuto accogliere in casa Maria e il loro secondogenito, con tutti i comfort possibili. Ma proprio in quel momento stava per succedere qualcosa di inaspettato. Dopo aver eseguito il servizio, l’uomo ha chiesto la ricevuta della fattura all’azienda che ha prestato il servizio. Proprio in questo momento la famiglia ha ricevuto una felice sorpresa.

Queste sono state le parole scritte sulla ricevuta inviata dall’elettricista:

Nessun addebito. Prenditi cura del bambino.

Quando Maria ha visto la frase sullo scontrino, non ha potuto fare a meno di condividere la storia sui social. La società che ha fornito il servizio ha l’abitudine di non addebitare le riparazioni nelle case di persone con scarse condizioni economiche.