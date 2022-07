Una coppia adotta un bambino e quando lo porta a casa riceve questo messaggio dalla madre biologica

La storia che vogliamo raccontare oggi sta facendo il giro del web ed ha commosso l’intero popolo della rete. Una coppia ha deciso di adottare un bambino e, quando lo porta finalmente a casa, ha ricevuto un messaggio davvero toccante dalla madre biologica del bimbo. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Rachel è una giovane donna che ha dovuto prendere una delle decisioni più difficili della sua vita: dare suo figlio in adozione. La ragazza non ha avuto nessuna possibilità di di crescere il bambino appena nato poiché il suo compagno ha deciso di abbandonarla.

Fortunatamente Rachel è riuscita a convincere una coppia pronta ad adottare il bambino, chiamato in seguito Jeremy. I genitori adottivi del piccolo, avendo difficoltà ad avere figli, hanno deciso di adottare Jeremy. Dopo che la coppia ha avuto la possibilità di avere il bimbo tra le braccia ha dovuto fare i conti con il triste addio scritto dalla madre biologica di Jeremy.

Nel messaggio in questione Rachel ha raccontato tutta la sua storia che non sembra essere stata affatto bella. La donna ha rivelato di aver sofferto di depressione quando ha scoperto di essere rimasta incinta. Inoltre Rachel ha attraversato un duro periodo dovuto all’alcolismo ed ha spiegato che non aveva modo di far vivere una bella vita al ragazzo.

Nella lettera scritta dalla donna per dire addio a suo figlio, Rachel ha parlato anche di una tragedia che ha sconvolto la sua vita che ha coinvolto una persona per lei molto importante. Queste sono state le sue parole:

Dopo aver iniziato a parlare di mio figlio con un’agenzia di adozione, ho perso la mia migliore amica. È morta di cancro.

Da quel momento in poi, la vita di Rachel sembrava solo peggiorare. Il padre di suo figlio non ha voluto prendersi carico del bambino. Queste sono le parole che la madre biologica di Jeremy ha scritto per i genitori adottivi di suo figlio:

Voglio che sappia che lo amo più della mia stessa vita. Potrei dare la mia vita per lui. Quindi per ora è un arrivederci, figlio mio.

Il toccante messaggio di Rachel ha mostrato il tremendo amore che una madre può provare per suo figlio. La giovane si è rivelata piuttosto altruista, poiché ha preferito stare senza il bambino piuttosto che dargli una brutta vita.