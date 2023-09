Una coppia indiana fa causa al figlio e alla nuora: il motivo vi lascerà senza parole

Sanjeev e Sadhana Prasad, marito e moglie rispettivamente di 61 e 57 anni e residenti nello stato di Uttarakhand, nell’India settentrionale, hanno rivelato di aver speso tutti i loro risparmi per istruire il figlio, pagando il suo addestramento da pilota e un matrimonio di lusso. In questi giorni la storia della coppia sta facendo il giro del web: scopriamo insieme il motivo.

Sanjeev e Sadhana Prasad chiedono infatti un risarcimento di quasi 650.000 dollari se non nascerà un nipote entro il prossimo anno. L’insolita causa si basa sul fatto che i futuri nonni hanno sofferto moltissimo per un motivo che vi lascerà senza parole.

La causa è arrivata ai tribunali del distretto di Uttarakhand, nel nord dell’India, da parte di Sanjeev e Sadhana Prasad, genitori di Shrey Sagar, 35 anni, citato in giudizio insieme alla moglie Shubhangi Sinha. Come riportato dal ‘Times of India’, i genitori dell’imputato sostengono che il fatto di non avere un nipote ha causato loro sofferenza mentale. Da quanto hanno raccontato ai media, la coppia ha speso gran parte dei loro soldi per dare tutto al figlio e per questo sentono di avere il diritto di pretendere un primogenito.

Inoltre, i due coniugi sostengono di aver pagato tutte le spese del matrimonio, celebrato nel 2016, sperando di avere presto un bambino in famiglia, cosa che non è avvenuta. Ora, dunque, chiedono ora un risarcimento finanziario di quasi 650.000 dollari se il figlio non darà loro un nipote entro il prossimo anno.

Queste sono state le parole dell’uomo a riguardo:

Mio figlio è sposato da sei anni, ma non ha ancora intenzione di avere un bambino. Almeno se avessimo un nipote con cui trascorrere del tempo il nostro dolore sarebbe sopportabile.

L’avvocato che difende la coppia ha poi aggiunto: