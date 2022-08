Una donna rimane incinta per la prima volta ma quando i medici vedono l’ecografia si spaventano

La storia che vogliamo raccontare oggi ha come protagonisti Trevion e Joanie, una coppia che vive nello stato della Georgia, negli Stati Uniti. La donna e suo marito si sono resi protagonisti di un episodio che sta facendo il giro del web, diventando virale. Ecco la storia da leggere fino alla fine.

Trevion e Joanie si sono conosciuti in tenera età, si sono innamorati e in poco tempo la coppia ha deciso di fare progetti per creare una famiglia. Così si sono sposati e si sono trasferiti, sempre molto felici. Entrambi si completavano a vicenda ma nelle loro vite mancava qualcosa.

Pensavano che fosse giunto il momento di fare un ulteriore passo avanti nella relazione, e forse ciò poteva essere fatto accogliendo in famiglia un bebè. Trevion e Joanie hanno provato in tutti i modi ad avere un figlio ma, mese dopo mese, la donna ha iniziato a sentirsi frustrata in quanto non riusciva a rimanere incinta.

Così hanno cercato un aiuto medico e quello che hanno scoperto ha lasciato la coppia senza parole e senza speranza. I medici hanno svelato che Joanie soffriva di una malattia rara e per questo motivo non poteva avere figli. Alcuni mesi dopo questa terribile scoperta, però, le cose sono decisamente cambiate.

Dopo alcuni mesi, Joanie ha iniziato a sentire forti dolori addominali e ha deciso di cercare anche questa volta un aiuto medico. Durante l’ecografia fatta per scoprire il suo problema, è stato scoperto che la donna era incinta di tre gemelli! Quel giorno i medici non potevano credere ai loro occhi.

Inutile descrivere la felicità della coppia a questa meravigliosa notizia. La gravidanza ha avuto sicuramente delle difficoltà, dal momento che i bambini hanno avuto bisogno di molte cure. I gemelli sono nati prematuramente, ma, nonostante ciò, Devon, Bryce e Miles sono nati forti e sani, incantando il mondo con la loro storia emotiva.