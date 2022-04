Quest’anno che ne dici di regalare ai bambini (e non solo a loro) le più originali e migliori uova di Pasqua senza cioccolato? Un regalo sicuramente gradito da quei genitori che non possono o non vogliono ancora dare ai loro bambini. Oppure per chi è a dieta ma adora scartare l’uovo e trovare dentro una sorpresa.

Per fortuna in commercio da qualche tempo esistono tanti modelli di uova di Pasqua che non hanno l’uovo di cioccolato al latte, fondente, bianco, nocciolato e chi più ne ha più ne metta. Dentro c’è un maxi uovo di plastica, spesso da fonti riciclabili, con all’interno tantissime sorprese.

Per i bambini e per i grandi che sono rimasti dentro bambini, ecco che su Amazon ci sono tantissime uova di Pasqua con sorprese senza cioccolato. I prezzi sono un po’ più alti delle classiche uova al cioccolato, ma dentro le sorprese sono davvero tantissime.

Scopriamo allora quali sono le migliori uova di Pasqua senza cioccolato che possiamo ordinare subito sul portale di e-commerce per far felici i bambini e chi non rinuncia alla tradizionale sorpresa da scartare anche se sulla carta non è più un bambino.

Uovo di Pasqua Maxi senza cioccolata Ciao Pasqualone, Hermione ed Harry Potter con fantastiche sorprese

Pasqualone Hermione ed Harry Potter è l’uovo di Pasqua senza cioccolato ideale per tutti gli appassionati della saga di maghi più famosa del mondo. Prima i libri, poi i film e ora anche l’uovo di Pasqua. Venduto da Zeus Party, è un uovo che contiene tante splendide sorprese a tema, per fare un viaggio a Hogwarts in occasione delle feste di Pasqua 2022.

GiocaUovo, Uovo di Pasqua di Topolino 2022 con 10 sorprese, Confezione regalo e coccarda

Per chi ama, invece, il magico mondo Disney, ecco l’uovo di Pasqua venduto in una splendida confezione regalo con coccarda, che al suo interno contiene tante sorprese dedicate a Topolino. GiocaUovo è l’uovo di Pasqua che contiene fino a 10 sorprese. All’interno trovi sempre uno zainetto per l’asilo, un bicchiere o un bicchiere con cannuccia, un pallone, una borraccia o una tazza, più tante altre sorprese con cui i bambini adoreranno giocare.

1 Zainetto Asilo Topolino fantasie Assortite

1 Bicchiere Topolino o 1 Bicchiere con Cannuccia Topolino

1 Pallone Topolino

1 Borraccia Topolino o 1 Tazza Topolino e tante altre sorprese generiche e divertentissime!

Giochi Preziosi – Pasqualone Contenitore a forma di uovo ricco di sorprese Me Contro Te, con eco guscio proveniente da risorse rinnovabili, per bambine e bambini dai 3 anni

Da Giochi Preziosi ecco il Super Pasqualone a forma di uovo con dentro tantissime sorprese dei Me contro te. All’interno contiene tanti giochi e gadget per giocare insieme a Sofì e Luì, gli YouTube più amati dai giovanissimi. Il guscio è ecologico, perché realizzato solo con risorse rinnovabili e si può anche riciclare. Inoltre si può anche decorare come meglio si crede. L’uovo è consigliato per bambini e bambine dai tre anni in su. Della stessa linea puoi anche trovare il Pasqualone Amicicci, il Pasqualone Boy, il Pasqualone Girl, il Pasqualone Gormiti, Pasqualone Piny Pon.

Contiene sorprese ME CONTRO TE

Il guscio del Pasqualone è in materiale proveniente da risorse rinnovabili ed è riciclabile

Il Pasqualone diventa sempre più tuo, divertiti a decorare il guscio come vuoi tu

Scopri tutte le sorprese e rendi la tua Pasqua davvero preziosa con il Pasqualone dei Me Contro Te

Uovo di Pasqua Pasqualone Rosa Unicorn Cupcake con sorpresa gigante per bambino e bambina a tema unicorno, alto 40 cm: contiene set dascuola con pastelli, matite, timbri, ombrello, borraccia, cuscino

Aurora Store su Amazon propone il suo uovo di Pasqua senza cioccolato con sorpresa gigante a tema unicorno. All’interno possiamo trovare, in un guscio rosa a forma di uovo di 30 cm x 40 di altezza e 30 di diametro, uno zainetto con 6 pastelloni a cera, 6 maxi pennarelli colorati, 1 album da disegno per colorare, un set con timbri e 4 stampi in gomma, un tampone lavabile, 6 stickers adesivi. Inoltre possiamo trovare un ombrello richiudibile, una borraccia in alluminio con tappo dosatore, un cuscino sagomato a forma di unicorno (51×36 cm). L’uovo è venduto con una confezione regalo con shopper e fiocco.

L'uovo contiene sorprese a tema Unicorni! Dimensione: 30 x 40(h) x 30 cm. inclusa confezione regalo con shopper, fiocco e foglio trasparente!

Troverai: uno Zainetto completo di: 6 pastelloni a cera; 6 Maxi Pennarelli colorati; 1 Album da disegno per colorare; un set timbri con 4 stampi in gomma e un tampone lavabile e 6 stickers adesivi;

Incluso nella confezione un ombrello richiudibile a tema unicorno! Una borraccia in Alluminio da 500 ml con pratico tappo dosatore richiudibile + 1 Cuscino Sagomato a forma di Unicorno dalle dimensioni 51 x 36 cm!

Con questo fantastico uovo pieno di sorprese renderai la Pasqua del tuo bambino ancora più bella!

Uovo di Pasqua Unicorno con sorpresa: dentro ci sono 8 gadget. Venduto con scatola di cartone

Sempre a tema unicorno, ecco l’uovo di plastica con dentro tante sorprese venduto da Clondo su Amazon. Dentro tante sorprese, come un peluche da 25 cm, una borraccia da 500 ml, due bracciali unicorno, un portapranzo in PVC. Puoi trovare anche le versioni Harry Potter, Spiderman, Among Us, Bing, Cry Babies, Frozen, Huggy Wuggy, Hulk, LOL Surprise, Lyon Gamer, Me contro te, Minnie, Super Mario, Topolino, Trendy Pink. Il guscio dell’uovo è in plastica.

1 Peluche 25cm casuale Unicorno, 1 Borraccia in tritan 500ml con 2 bracciali Unicorno, 1 Portapranzo in pvc Unicorno.

5 Sorprese gadget generiche!

Guscio uovo in plastica 31x39cm e fantastica scatola in cartone 31x31x40cm.

Giochi Preziosi L.O.L. Surprise, Pasqualone LOL 20 con tante sorprese dedicate alle simpatiche bamboline amate dai più piccoli

Infine, sempre da Giochi Preziosi, ecco il Pasqualone LOL Surprise, per la gioia dei bambini e delle bambine che adorano queste adorabili bamboline. All’interno ci sono ovviamente sorprese firmate LOL, con un guscio in materiale proveniente da risorse rinnovabili e riciclabile che i bambini si possono divertire a decorare come vogliono.

Il guscio del super pasqualone è in materiale proveniente da risorse rinnovabili ed è riciclabile

Puoi anche personalizzarlo, divertendoti a decorare il guscio come vuoi tu

