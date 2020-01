Vedi delle scale in salita o una tromba dell’ascensore? La risposta ti dice come sei realmente Vuoi sapere come sei realmente? Guarda la foto e dici se vedi delle scale che portano in alto o uno spazio in cui rischi di precipitare in caduta libera?

L’immagine che vedrai di seguito non ha un solo modo di essere vista. Alcune persone vedono un percorso in avanti con una piccola porta alla fine; ma altri vedono un precipizio simile alla tromba di un ascensore. Tu cosa vedi? Non pensare molto alla tua risposta.

Non c’è niente di magico nei test più di ciò che è nascosto nella nostra mente. Ciò significa che non è che “indoviniamo” la risposta… e come siamo, senza accorgercene, che ci spinge a scegliere una risposta. Scopriamo così quello che noi stessi proiettiamo su, in questo caso, un’immagine e facciamo uscire allo scoperto le nostre stesse paure, desideri e sentimenti profondi.

Ecco perché, in molti casi, gli psicologi utilizzano i test di imaging per le loro diagnosi. Il più delle volte, non hanno una risposta “corretta” ma ognuno “vede” secondo il proprio punto di vista che è soggettivo.

La particolarità di questo test è che si basa sulla proiezione diretta.

Tromba dell’ascensore

Se la prima cosa che hai visto è stato la romba dell’ascensore, non farti prendere dal panico. Vedere il vuoto non significa che sei pessimista per il futuro ma che sei una persona autentica con se stessa, costantemente in contatto con le proprie paure.

Il tuo presente potrebbe generare insicurezza. Vorresti fare fare un passo in avanti ma non sei sicuro se questa sia la decisione migliore per te.

Ci sono scelte che possono sembrare un abisso ma molte volte sono quelle che ti aiutano di più a uscire dalla zona di conforto da cui non arriverà nulla di nuovo. Vedere il vuoto ti aiuta anche a ricordare che ti stai prendendo cura di te stesso.

Scale in salita

Se quello che hai visto per primo era una scala in salita, sei una persona idealista. Potresti avere obiettivi chiari per il futuro ma ti sei mai chiesto se sono davvero ciò che vuoi e non ciò che “gli altri i aspettano che tu faccia”? Perché, se guardi di nuovo l’immagine, la strada ha muri laterali.

Prenditi il ​​tempo per ripensare a ciò che vuoi veramente e ciò che ritieni sia la strada giusta, che ti porterà alla versione migliore (e più autentica) di te stesso.