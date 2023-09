Vince due milioni di euro alla lotteria ma poi perde tutto: ecco come vive oggi Lara Griffiths

Queste le parole della donna: "Ho vinto ma ho perso tutto, ecco come vivo oggi"

In questi giorni sta facendo molto scalpore la storia di Lara Griffiths, una donna che, insieme a suo marito, si è resa protagonista di una vicenda a dir poco incredibile. Dovete sapere che marito e moglie hanno vinto due milioni di euro alla lotteria ma poi hanno perso tutto. Lara ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare come vive oggi in un’intervista rilasciata al ‘Daily Mail’. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La storia di Lara Griffiths e di suo marito sta facendo il giro del web. Come già anticipato, la coppia ha rilasciato un’intervista al ‘Daily Mail’ dove ha raccontato come vive dopo aver perso tutti i soldi vinti alla lotteria; la cifra è di due milioni di euro.

Correva l’anno 2005 quando Lara e suo marito hanno vinto due milioni di euro alla Lotteria. Negli anni, però, qualcosa è andato storto e la coppia ha perso tutto. Questo è quanto rivelato dalla donna in merito a questa amara vicenda:

La gente continuava a dire che ero stupida, piena di interventi di chirurgia plastica e che avrebbero dovuto portarmi via le mie figlie. Ma la realtà è che ho speso saggiamente e mi sono divertita moltissimo. Tutti ti chiedono sempre com’è vincere alla lotteria. Ma non è una sensazione tangibile: immagina di sentirti dire che all’improvviso hai 2 milioni in banca.

Nonostante la vincita, dunque, Lara e la sua famiglia vivono oggi una vita normale. Al noto giornale, la donna ha rivelato come ha speso tutti i soldi della vincita. Lara e suo marito sono stati a Dubai per dieci giorni e hanno comprato un salone dove tutt’oggi Lara lavora. Ma non è finita qui.

I soldi vinti alla Lotteria sono stati poi utilizzati per un mutuo, per comprare 30 macchine usate e 15 borse firmate. L’intervista che Lara ha rilasciato al ‘Daily Mail’ si è conclusa con queste parole: