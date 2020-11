I molti la ricordano, Lacey Hodder di Vite al Limite, pesava ben 315 kg quando si è affidata nelle mani del Dottor Nowzaradan. Era il 2019, quando ha deciso di prendere in mano la sua vita e di intraprendere la strada per dimagrire ed avere una vita normale, prima che fosse troppo tardi. Ma che fine ha fatto?

Lacey nel giro di pochi mesi è riuscita a perdere ben 50 kg e dopo il suo percorso con il Dottor Nowzaradan, ha continuato a prendersi cura di se e ancora oggi, lotta ogni giorno per non cadere di nuovo nella voragine del cibo.

Credit: Vite al Limite

È diventata un grande esempio per persone che come lei lottano contro il sovrappeso e che oggi la seguono sui suoi canali social Facebook e Instagram.

Hodder riceve quotidiani messaggi di ringraziamento, perché grazie alla condivisione di ciò che ogni giorno fa per se stessa, riesce a dare forza a centinaia di persone.

Credit: Lacey Hodder – Facebook

I suoi allenamenti e le sue diete sono sotto gli occhi di tutti e cosa più importante, il suo coraggio e la sua determinazione sono fondamentali. Il rapporto con il cibo, è un rapporto complicato che in molti non riescono a controllare. Lacey pesava ben 315 kg prima di capire che continuare così, l’avrebbe portata alla morte.

Il nuovo progetto di Lacey Hodder

Credit video: InTouch Weekly – YouTube

Lacey oggi sta bene ed è felice e ha deciso di dare vita ad un nuovo progetto: Discord Server.

Credit: Lacey Hodder – Facebook

Si tratta di una piattaforma online dove gli utenti potranno interagire, supportandosi a vicenda e raggiungendo, insieme, l’obiettivo di una dieta più equilibrata e di una vita più sana. Anche io ho ancora molto da fare, ma sono orgogliosa e fiera di me stessa., per quanto io sia riuscita a migliorarmi fino ad oggi.

Il programma Vite al Limite aiuta tante persone in sovrappeso, come la Hodder, ma non sempre i partecipanti riescono ad uscire dal vortice che controlla la loro vita.