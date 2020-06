5 consigli per far rispettare le regole ai tuoi figli Bambini disobbedienti? Niente castigo, ma piccoli consigli che miglioreranno il vostro rapporto (e la vostra vita da mamma)

I bambini ci cambiano la vita, ce la riempiono e ci portano tanta gioia. Tuttavia anche loro, a volte, sanno farci perdere la pazienza, soprattutto quando non rispettano le regole imposte da mamma e papà. Questo può essere più che normale in una famiglia, tuttavia quando la disobbedienza non è più un’eccezione, ma una regola, è il caso di intervenire per ripristinare l’equilibrio familiare.

Chiaro è, che nessuno ha un manuale o una guida da perfetto genitore che può applicare, perché l’educazione dei propri bambini è una cosa complessa e personale che si basa su un rapporto a due. Tuttavia, per evitare che vostro figlia vinca tutte le battaglie, potete fare vostri questi consigli che vi aiuteranno senz’altro.

Istruzioni semplici e chiare. Spiegate ai vostri bambini le regole della casa e le cose da fare e da non fare, in maniera semplice e chiara. Senza urlare, ma anzi, con un tono amicale.

Un passo alla volta. Non riempite la testa del vostro bambino di regole o imposizioni, piuttosto, volta dopo volta spiegate ai vostri figli che a ogni azione corrisponde una conseguenza, anche nel bene ovviamente. E non dimenticate di elogiarlo ad ogni regola rispettata.

Il registro dei punti. Se i vostri bambini sono particolarmente vivaci, potrebbe essere utile affidarsi alle tecniche comportamentali, come tenere un registro di punti positivi e negativi. In base al bilancio settimanale ci saranno dei premi, oppure no.

Le punizioni. Evitate castighi e punizioni, oltre a non servire a nulla, il bambino potrebbe impuntarsi e fare peggio.

Nessuna interferenza. Cercate di evitare nel limite del possibile le interferenze di altri parenti, informateli su ciò che state cercando di ottenere e chiedete loro di essere coerenti con il piano.