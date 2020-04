5 imperdibili regali per la festa della mamma Grazie mamma per essere quella che sei. Ecco i regali per festeggiare il legame con la nostra parte più importante

La festa della mamma è un giorno importante, non che ci sia bisogno di una giornata segnata sul calendario per ricordarci quanto sia preziosa la presenza della nostra mamma all’interno della nostra vita. Tuttavia in questo giorno possiamo prenderci del tempo da trascorrere proprio con la nostra mamma e ringraziarla per tutto quello che è e che fa per noi, magari con un regalo.

Abbiamo selezionato per voi 10 regali artigianali e speciali da Esty, e-commerce leader della vendita di prodotti artigianali e vintage realizzati da artigiani.

Kit piante girasole

Questo kit per coltivare piante da girasole in casa è un regalo perfetto per tutte le mamme dal pollice verde. Ancora più speciale se si decide di coltivare insieme alla propria mamma questo bellissimo fiore.

Cornice Mamma

Una cornice che non solo celebra l’amore per la vostra mamma ma anche il rapporto speciale che avete, ovviamente personalizzandola con i vostri momenti più belli.

Un fiore di resina

Un regalo speciale per una mamma speciale: una composizione di fiori e resina per un oggetto da appendere in casa che ricordi l’amore tra madre e figlia.

Un fiore di carta

Un bellissimo fiore di carta dal colore che più rappresenta il rapporto con vostra mamma per lasciargli un ricordo speciale dell’amore che nutrite, una nei confronti dell’altra.

Una maglia, anzi due

Un regalo perfetto per mamma e figlia: due magliette diverse ma complementari che stabiliscono chiaramente che l’amore tra una madre e la propria bambina è qualcosa di unico, destinato a durare in eterno.