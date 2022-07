Modelli di accappatoio per bambini, i più simpatici

Quale accappatoio per bambini acquistare? La scelta del modello migliore dipende da molti fattori. Innanzitutto dall’età dei piccoli e poi dalla praticità d’uso. Senza dimenticare che, quando si tratta di piccini, anche il divertimento non deve essere sottovalutato, con accessori in grado di scatenare la loro fantasia, anche quando si tratta di strumenti utili da bagno.

Su Amazon possiamo trovare tanti modelli simpatici, che possono aiutarci a rendere il momento del bagnetto o della doccia ancora più piacevole. Modelli con orecchie, con i personaggi preferiti dai più piccoli di casa e molto altro ancora. Tutti modelli realizzati con materiali morbidi e sicuri per la pelle delicata dei bambini.

Chicco, Accappatoio quadrato in spugna di cotone, per neonati da 0 mesi in su, disponibile in rosa e in azzurro

Fonte foto da Amazon

Da Chicco ecco il bellissimo accappatoio quadrato in spugna di cotone rosa, da usare dalla nascita in poi. Disponibile anche in azzurro, è in morbido cotone e le misure sono 25.5 x 25.5 x 4.5 cm.

Marvel, Accappatoio ufficiale DC Superman Kids con cappuccio extra morbido per bambini, Vestaglia 3D a maniche lunghe

Fonte foto da Amazon

Per tutti gli appassionati di supereroi della Marvel, ecco l’accappatoio dedicato a Spiderman, nelle taglie dalla 3-4 anni alla 9-10 anni. Un accappatoio perfetto da usare anche come vestaglia, morbido, con due tasche, una cintura e logo ricamato dell’Uomo Ragno. Il regalo perfetto per ogni occasione. La cintura ovviamente è regolabile, così da garantire la migliore vestibilità.

Arena G Zeals Junior, Accappatoio in microfibra per bambini

Fonte foto da Amazon

Arena è uno dei brand migliori per chi cerca accessori per la piscina, utili anche in bagno o in viaggio. Lo store su Amazon propone il modello di accappatoio da bambini in microfibra, ideale per il borsone del nuoto o per la valigia delle vacanze, ma anche per non occupare troppo spazio da appeso in bagno. Disponibile in rosa, blu navy e blu royal, l’accappatoio è leggero, asciuga velocemente, è comodo e pratico. Realizzato all’80% in poliestere e al 20% in poliammide, ha un cappuccio ampio, una cintura e due tasche. Si può comodamente piegare.

Twinzen, Accappatoio per bambini 100% in cotone OEKO-TEX®, sicuro e senza prodotti chimici e tossici, con 2 tasche, cintura, cappuccio con orecchie

Fonte foto da Amazon

Twinzen propone il suo accappatoio per bambini in morbido cotone con certificazione OEKO TEX, che garantisce la sicurezza dei materiali usati per la realizzazione di ogni capo. nelle taglie da 1-2 anni a 11-12 anni, nei colori rosso, bianco, blu navy, azzurro, grigio, lilla, rosa, verde.

Momsiv, accappatoio unisex per neonati in cotone con cappuccio con orecchie

Fonte foto da Amazon

Infine, il brand Momsiv propone il suo accappatoio in cotone per neonati e neonate con cappuccio con simpatico musetto di topolino. I materiali sono di altissima qualità, sicuri per i bambini. Le dimensioni sono: 54 * 60 cm. Circonferenza del petto: 66 cm. Larghezza del cavallo: 25 cm. Lunghezza del fiocco: 22 cm. Ideale per neonati con età compresa tra 0 e 9 mesi.

Insieme all’accappatoio per bambini, compra anche gli asciugamani migliori su Amazon: