Arredare un giardino a misura di bambino Per i bambini il giardino è il luogo dove ridere, giocare e fare merenda. Ecco come dovreste arredarlo per loro

Per i bambini il giardino è il luogo ideale per giocare, divertirsi, vivere avventure fantastiche. Anche se piccolo, un giardino offre la possibilità al bambino di stare a contatto con la natura, con il cielo, il sole, il vento e di sperimentare la libertà, che la vita in casa e a scuola non permettono di provare.

Quindi, avendo la fortuna di avere un giardino, arredarlo a misura loro è proprio un dono per i bambini, che sapranno sfruttarlo e viverlo in ogni momento, in ogni situazione climatica anche avversa.

Partiamo intanto con l’arredamento a misura di bambino. Per i bambini esistono intere linee di arredamento da #esterni, colorate, resistenti e versatili: tavoli e sedie coloratissimi, in tanti materiali e per diversi budget. Si possono trovare gli indistruttibili arredi in plastica o resina colorate, ma anche i più ricercati in legno.

In un giardino a misura di bambino non può mancare una cosa per cui tutti vanno pazzi: la casetta. Se lo spazio lo concede, si potrebbe realizzare il sogno di ogni bambino: addirittura la casetta sull’albero!

Anche per quanto riguarda le casette per bambini possiamo dire che si trovino in materiali e misure di ogni tipo, per ogni esigenza di spazio e di budget familiare. Che sia sull’albero o meno, la casetta è un gioco adorato dai bambini.

Per i più avventurosi, il giardino è il posto ideale per porre una bella tenda, da cui partire per incredibili avventure in mondi lontani o per organizzare spaventosi party notturni! E cosa non può mancare in giardino durante l’estate? La piscina gonfiabile! Rotonda, quadrata, rettangolare, a forma di animale, con lo scivolo, con o senza copertura per l’ombra…insomma di tutti i tipi e per tutte le età, dai neonati agli spericolati!

Se il giardino non fosse provvisto di una veranda, di una tettoia o di una pergola, bisogna provvedere a sistemare delle attrezzature che possano garantire l’ombra durante le giornate più calde. Quindi possiamo attrezzare l’area destinata al gioco dei bambini con ombrelloni o vele ombreggianti per garantire una corretta protezione ai nostri bimbi.

Per i bambini il giardino, abbiamo detto, non è solo un luogo per giocare: è anche il primo luogo attraverso il quale conoscono la natura e imparano a rispettarla. Quindi il giardino può anche diventare la sede di interessanti esperimenti di coltivazione di piante e fiori: il bambino fa esperienza diretta e vede con i propri occhi sia l’evolversi della natura durante le stagioni, ma anche come la natura sia in grado di generare vita, fiori, foglie e frutti, sperimentandolo da solo nelle sue coltivazioni.

Se in famiglia ci sono animali, cani, gatti o altri animali domestici, il giardino è il luogo ideale per far vivere a contatto con la natura e in armonia bambini e animali.

In più, il giardino può poi venir arricchito anche da bellissime casette per gli uccelli: per i bambini è un’esperienza unica il poter vedere come gli uccellini fanno il nido, i loro spostamenti, l’accudimenti dei piccoli.

Per i bambini, un giardino anche di pochissimi metri quadrati, può rappresentare il mondo intero, quindi, insieme all’arredamento che scegliamo per noi, pensiamo anche a loro, organizzando almeno un’area dedicata alla loro felicità.