Cosa sono i terribili quattro? No, non sono i quattro cavalieri dell’Apocalisse. Anche se poco ci manca e la sensazione che provano mamma e papà è più o meno quella di averli incontrati. Vi ricordate i terribili 2, gli anni dei capricci sproporzionati? Ecco, non è che le cose vadano meglio due anni dopo.

Se tutti conosciamo cosa sono i terribili due anni e ci aspettiamo che passato quel periodo i nostri figli non diventino proprio angeli, ma almeno ci diano meno filo da torcere, ci sbagliamo di grosso.

Secondo gli esperti anche a quattro anni il rapporto tra bambini e genitori potrebbe essere un po’ teso. Perché i piccoli cominciano a pretendere la loro autonomia e indipendenza. Iniziando a mostrare la voglia di ribellione che di solito ci aspetteremmo da un’adolescente.

A quattro anni i bambini si sentono già grandi. Parlano bene, camminano da soli, vanno all’asilo e si sentono autonomi e indipendenti. E talvolta le regole di mamma e papà vanno un po’ strette.

A questa età potrebbero non essere più coccolosi come una volta. E questo mette in difficoltà mamma e papà, che non riescono a comprendere l’evoluzione del loro figlio o della loro figlia. Anzi, spesso pensano di avere di fronte un mini adolescente. Anche se è ancora è impossibile. I bambini cercano però di affermarsi nel mondo. Ed è assolutamente normale.

Come affrontare i terribili quattro

Cosa devono fare i genitori? Gli esperti consigliano di essere fermi nelle proprie decisioni, ma di non essere al tempo stesso troppo severi. Meglio usare la dolcezza.

Senza però mai dimenticare che ci sono regole e paletti, che non si possono cambiare.

I bambini devono capire che possono fidarsi di mamma e papà, che possono divertirsi con loro, che possono ancora imparare tante cose.