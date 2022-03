Le catenelle portaciuccio sono un accessorio indispensabile per la prima infanzia. Consentono di agganciare saldamente ai vestiti dei neonati il succhietto, così da non perderlo o farlo cadere in strada. Il perfetto regalo da fare per la nascita di un neonato.

Ci sono tanti modelli in commercio, ma sicuramente le soluzioni fatte a mano con materiali sicuri e certificati sono le migliori per chi vuole solo il meglio per i bambini. Dobbiamo prestare molta attenzione, infatti, a tutto quello che acquistiamo per loro. Le catenelle potrebbero venire a contatto con la bocca e le manine, quindi meglio andare con i piedi di piombo.

Su Amazon, nella sezione Hand Made, ricca di prodotti fatti a mano da artigiani e artisti, possiamo trovare tantissimi modelli di catenelle portaciuccio in stoffa, cotone, legno e molto altro ancora.

Tutti si possono ovviamente personalizzare, magari con il nome del piccolo, o scegliendo tra tanti colori diversi. Per fare un dono personalizzato a una piccola creatura che si affaccia ora alla vita.

Catenella portaciuccio azzurra con coniglio amigurumi e perline, fatta a mano all’uncinetto

La piccola bottega della Creatività su Amazon propone una catenella portaciuccio fatta a mano all’uncinetto, con filati italiani in puro cotone, in bianco e azzurro. Un simpatico coniglietto in amigrurumi e imbottito diventerà sicuramente il miglior amico dei nostri bambini. Con un semplice bottone a pressione si può assicurare il ciuccio alla catenella, decorata con perline a forma di sole e di fiorellini. Ogni oggetto sullo store Hand Made di Amazon si può personalizzare.

Catenella portaciuccio personalizzata in legno con nome

LollipopCreazioni_shop su Amazon propone la catenella porta ciuccio perfetta come idea regalo per i più piccoli di casa. Una comoda clip da attaccare al vestito permette di non perdere più il succhietto. Il gioiello si può personalizzare e i materiali seguono le normative europee di riferimento DIN EN 12586 e DIN-EN 71-3, per la sicurezza dei più piccoli di casa.

Catenella portaciuccio in silicone/catenella con nome

Ecco una bellissima catenella per tenere il ciuccio al sicuro: si può personalizzare con il nome del bebè e il materiale utilizzato è il silicone, della catenella e della clip con stella, e la plastica delle letterine. La lunghezza della catenella è di 21 centimetri, come da normativa. Basta inviare un messaggio al venditore per poter personalizzare il prodotto come si vuole.

Catenella portaciuccio silicone Lulù Creazioni Personalizzata Con Nome | MADE IN ITALY BPA Free

Lulù Creazioni presenta la sua catenella portaciuccio personalizzata con nome. La catenella è realizzata ini silicone atossico e BPA Free. Le clip sono in acciaio e nichel free. Come da normativa, la catenella è lunga sui 20-22 centimetri d a nodo a nodo. Si può adattare al nome da personalizzare che però deve avere al massimo 10 lettere (senza lettere accentate). In un giorno lavorativo è pronta.

Set da 3 Catenelle porta Succhietto Personalizzabile, in legno e cotone, utile anche per la dentizione

Per aver sempre una catenella di scorta, ecco il set da tre accessori personalizzabili, realizzati in legno e in cotone. Una bella idea regalo da applicare al ciuccio utile anche per la dentizione dei più piccoli di casa, per ridurre i dolori dei primi dentini che iniziano a crescere. L’accessorio è fatto a mano con materiali selezionati e di qualità. La catenella è in tessuto, la clip in legno.

Set da 3 Catenelle porta Succhietto Personalizzabile, Neonato legno e cotone e Dentizione Porta Massaggiagengive Catenella Portaciuccio, Ciuccio Catena Ragazzo Ragazze Baby Shower Materiale: catenella in tessuto e clip in legno

personalizzabile con incisione al laser del nome o dell'iniziale per inomi più lunghi (oltre 6 lettere)

Esercitate i riflessi del vostro bambino: un adeguato riflesso di presa eserciterà la coordinazione degli occhi e della mano.

Il set è composto da 3 ciucci con fantasie e colorazioni diverse

Zigozago – Portaciuccioa clip personalizzato con nome e cuore a righe rosso e nere

Lo store di Zigozago su Amazon presenta il portaciuccio a clip ideale per piccoli tifosi di squadre di calcio che crescono. Qui il modello con i colori della squadra del Milano, rosso e nero, con nome personalizzabile. L’accessorio per la prima infanzia è in nastro di cotone, con cuore a righe colorate. Il nome è ricamato e personalizzabile.

Le catenelle portaciuccio sono sempre un’ottima idea regalo per la nascita. Scopri anche altri interessanti prodotti per l’infanzia in offerta su Amazon.