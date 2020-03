Come aiutare i bambini a coltivare la creatività Con questi tre metodi potrai aiutare il tuo bambino a essere creativo

La creatività è una qualità tanto preziosa quanto rara. È tanto difficile e magico quanto scomodo perché infrange le norme stabilite. In questo articolo, parleremo di come coltivare la creatività nei bambini in un sistema educativo che aiuterà i vostri bambini a diventare degli uomini straordinari.



1. Organizzazione del tempo, una sfida alla creatività

Inglese, nuoto, matematica, calcio, laboratori di scrittura … la varietà di attività per bambini è enorme. Si potrebbe dire che i nostri figli sono privilegiati perché hanno tantissime attività interessanti e stimolanti da poter svolgere. I bambini non si annoiano , quindi non devono inventare giochi. Non hanno bisogno di fare uno sforzo per trasformare un ambiente in modo che possano divertirsi in esso perché hanno tutto a portata di mano.

Pertanto, la prima strategia per stimolare la creatività nei bambini è di dare loro il tempo e lo spazio per prendere decisioni senza la pressione di dover rispondere alle esigenze esterne. Un’attività che stimola la conquista dell’autonomia e rinforza la creatività.

2. La difficoltà delle sfide

I bambini possono sviluppare la loro creatività durante le sfide in maniera molto intelligente sia da soli che in gruppo. Raggiungere un obbiettivo e vincere una sfida senza aiuti da parte di mamma e papà stimola la creatività e rafforza la loro fiducia.

Anche lavorare in gruppo va bene, a volte i bambini non hanno lo spirito di autonomia di cui si ha bisogno per vincere le sfide. Potete dargli una mano a patto che poi siano loro a risolvere il problema.

3. Tecnologia e incontri sociali

I bambini amano la tecnologia, ma è importante fargliela sfruttare con creatività. I giochi vanno bene, meglio però se interattivi per aiutare i nostri figli a interagire anche attraverso uno schermo, la tecnologia in questo senso può regalare davvero un sacco di stimoli.

Anche l’ambiente sociale è fondamentale per lo sviluppo della creatività. Nei contesti di confronto infatti le abilità dei più piccoli sono testate attraverso gli stimoli di reazione ai contesti nuovi. Gli ambienti sociali sono buoni posti per sviluppare la creatività.