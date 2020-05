Come aiutare i tuoi bambini a fare i compiti I compiti a casa: ecco come affrontarli al meglio insieme ai vostri bambini

I compiti fanno parte della quotidianità dei bambini di tutto il mondo, la maggior parte dei programmi educativi infatti prevedono dei compiti da svolgere a casa, di una difficoltà che varia in base all’età degli studenti. E i genitori, come sempre ricoprono un ruolo fondamentale in ogni aspetto della vita dei propri figli.

Come si devono dunque comportare le mamme con i compiti dei propri figli? In che misura devono aiutarli? Scopriamolo insieme.

I compiti dei figli

I pomeriggi dei bambini sono scanditi da un gran lavoro da fare, oltre agli eventuali impegni personali come il calcio, la palestra o la danza, si ritrovano a dover affrontare una grande mole di lavoro post scolastico. Ed ecco che entrano in gioco anche i genitori che devono ricoprire il ruolo di secondi professori per aiutare o supportare i bambini durante i compiti.

Dato che i bambini hanno tanti compiti da fare, i genitori ne sono ossessionati: prima di uscire, andare a trovare un amichetto o andare in palestra, bisogna fare i compiti. Un attenzione questa che con il tempo e con la crescita dei figli ovviamente diminuisce perché loro sono in grado di prendersi le loro responsabilità.

Incoraggiate i bambini

Chiaro è che i compiti sono una vera e propria responsabilità per i più piccoli, il vostro compito in questo caso è di aiutare, incoraggiare e supportare i bambini in questa attività, ma non dobbiamo farci carico dei compiti perché appunto non è nostro dovere farli.

E ancora, quando aiutate i vostri bambini, non correggete loro i compiti perché quello è compito dell’insegnante. Voi semmai potete spiegargli come fare una cosa, o preparare per loro un esempio esplicativo ma, correggendo i compiti dei vostri bambini, gli insegnanti non sapranno mai a che livello sono attualmente i vostri figli.

Se seguite al meglio i vostri figli, non solo preserverete la loro autonomia per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti a casa, ma ne raddoppierà anche il valore. Durante questa attività pomeridiana potrete passare del tempo insieme a approfittare del momento educativo e di condivisione con i vostri bambini.