Come far dormire i bambini in tutta sicurezza 10 consigli degli esperti per far dormire i bambini in tutta sicurezza e dormire anche noi genitori sonni tranquilli

Come far dormire ai nostri bambini in tutta sicurezza? 10 consigli degli esperti possono aiutarci ogni giorno a prevenire la morte in culla: molti genitori si chiedono come fare per diminuire il rischio di morte improvvisa del lattante e un libro ci spiega tutto quello che c’è da sapere.

In Italia ogni anno 300 bambini muoiono improvvisamente e inaspettatamente nel sonno. Negli Stati Uniti il numero di morti sale a più di 3500 vittime ogni anno. La causa principale è la Sindrome della morte in culla o morte accidentale per soffocamento o per strangolamento. Le cause sono diverse: coperte, cuscini, materassi, ma anche dormire nel letto dei genitori.

Alberto Ferrando nel suo libro ultimo libro, “Il libro della nanna – Cosa sapere e cosa fare per il sonno felice del tuo bambino” (Edizioni Lswr), spiega che evitare queste morti è possibile, seguendo delle regole di sicurezza che ogni genitore non dovrebbe mai dimenticare. Piccoli suggerimenti da seguire per la sicurezza dei nostri piccoli.