Come fare un vulcano in casa: l’esperimento per grandi e piccini Aceto, bicarbonato e pittura. Il risultato fa impazzire grandi e piccini

Si sa, i bambini si sanno divertire con poco. Basta armarsi di semplicità e fantasia e vedrete che non si annoieranno mai. Sono molti gli esperimenti ed i giochi da poter fare in casa senza avere bisogno di particolari ingredienti o oggetti. Come fare un vulcano in casa: l’esperimento per grandi e piccini.

È molto importante abituare i bambini ad avere contatti con la natura, con materiali naturali, a sporcarsi le mani, a stimolare la loro fantasia, creatività, e conoscenza, insomma, a fare i bambini! Fare esperimenti di questo genere stimola la loro fantasia e li aiuta ad allontanarsi da tutta la tecnologia che è stata loro imposta fin da piccini. Ecco che durante un pomeriggio noioso potete farli felici con veramente poco.

Vediamo assieme il necessario:

Contenitore di plastica (bicchiere)

50/60 ml di pittura lavabile

4/5 cucchiaini di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone per i piatti

1 bicchiere di aceto

acqua

Per fare questo vulcano fatto in casa è preferibile scegliere un posto che non dovrete necessariamente pulire in seguito. Potete optare per della sabbia, del terreno, o della ghiaia.

È importante che la pittura sia lavabile, meglio ancora se biodegradabile.

Fate fare ai vostri piccoli una buca nel terreno o nel posto che avete scelto; successivamente inserite all’interno della buca il bicchiere dopo averci versato l’acqua, la pittura lavabile, il sapone per i piatti, e l’aceto. Cercate di fare una forma simile ad un vulcano attorno al bicchiere. Quando sarete pronti aggiungete il bicarbonato e…sorpresa!

Ecco che la reazione chimica ci rivela un’eruzione simile a quella di un vulcano vero e proprio! La quantità di bicarbonato consigliata può farvi fare fino a 3 eruzioni. Ma aggiungendo altro bicarbonato potete ottenerne di nuove.

Per avere un effetto maggiormente scenico potete mescolare più colori allo stesso momento, e durante l’eruzione otterrete delle colate laviche multicolor!