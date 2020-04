Come spiegare la pace ai bambini 3 metodi per spiegare il significato della pace ai bambini

Il significato di pace è tanto semplice quanto complesso e spiegarlo ai bambini non è sempre facile, ecco perché abbiamo pensato a tre metodi per fargli comprendere il senso più puro e autentico di un atto di pace.

Spiegare la pace

Come genitori e educatori abbiamo il compito di spiegare in maniera sicura e sensibile ai nostri bambini tutto quello che possa contribuire ad una crescita sana e sicura. La pace è un concetto che può sembrare strano o sconosciuto alla giovane mente di un bambino.

Tuttavia l’educazione alla pace è necessaria sin dall’infanzia, ecco perché attraverso strumenti come il dialogo, il compito dei genitori è quello di raccontare questo meraviglioso atto volto a superare conflitti emotivi e sociali.

Teatro dei conflitti

Ai bambini di solito piace recitare e sentirsi al centro dell’attenzione durante uno spettacolo, a casa come in classe. La recitazione in questo senso può aiutare a mettere in scena il cosiddetto teatro del conflitto. Si ricrea in questo caso una semplice scena che riproduce un litigio tra i bambini, dopo un giocattolo rubato ad esempio.

Una volta identificata la motivazione del litigio si invitano i bambini a discutere sulle emozioni che quel conflitto ha generato invitandoli a trovare soluzioni per fare pace.

La cucina

Cucinare può essere un’ottima risorsa per spiegare la pace ai bambini, poiché possono sorgere scontri quando è il momento di decidere come cucinare qualcosa. Sarà capitato a tutti di avere pareri discordanti sulla cottura di una torta piuttosto che sull’utilizzo di un ingrediente.

Un modo di fare “cucina simbolica” è organizzare gli ingredienti e associare ad ognuno di essi un concetto diverso, dalla violenza, all’amore fino ad arrivare al rispetto. Insieme ai vostri figli sceglierete i sentimenti più nobili per realizzare una torta della pace, così potranno scoprire quali sono i valori associati a questo concetto.

Leggere storie

Ecco un altro modo per spiegare la pace ai bambini. Leggere storie , sia classiche che moderne, è un esercizio utile in questo caso e solo. Le favole ad esempio possono essere utilizzate per spiegare molte cose ai bambini come le disgrazie o la scomparsa di qualcuno a lui caro.

Dopo aver letto la storia chiedendo ai vostri figli di esprimere le loro opinioni e analizzate insieme i valori trasmessi nella storia accentuando i concetti legati alla pace.