Addio stitichezza: ecco come stimolare la cacca nel neonato

Ci sono bambini che fin dalla più tenera età soffrono di stitichezza e non riescono ad andare di corpo facilmente. Davvero un problema per tutte le mamme e per tutti i papà che cercano rimedi e soluzioni per risolvere il disturbo. Ecco una serie di consigli utili per stimolare la cacca nel neonato.

Fonte Pixabay

I genitori possono preoccuparsi se il proprio piccolo non fa abbastanza cacca. Anche perché è stato insegnato loro che per capire se il neonato mangia abbastanza, dobbiamo sempre controllare il pannolino, per la popò e la pipì.

Ci sono neonati che sporcheranno di più il pannolino e altri che lo sporcheranno un po’ di meno. Di solito la media, con una corretta alimentazione di latte, è di 5-6 pannolini cambiati al giorno per pipì e cacca.

Fonte Pixabay

Nel caso di bambini nutriti con allattamento al seno, i pannolini da cambiare sono un po’ di più rispetto ai bambini che prendono il latte artificiale. Ma ci sono delle volte in cui forse è il caso di stimolare la cacca del neonato, perché notiamo che non sporca abbastanza i pannolini.

Non esiste un numero che ci fa stare tranquilli. Se crediamo che il nostro piccolo possa soffrire di stitichezza, nonostante la tenerissima età, forse è il caso di parlarne con il pediatra, che saprà rassicurarci in merito

Fonte Pixabay

Esistono poi dei rimedi utili che si possono sempre adottare per poter facilitare l’evacuazione: ricordiamoci che i bambini ancora non controllano questa funzionalità del corpo. E ci vorrà un po’ di tempo prima che imparino.

Fonte Pixabay

Stimolare la cacca nel neonato: il massaggio utile

Per facilitare la peristalsi intestinale basta fare un massaggio sulla pancia del neonato, iniziando dal pube e facendo un cerchio in senso orario con la mano, in modo delicato.

Fonte YouTube Farmacia De Florio

Questo massaggio serve anche per calmare il neonato!