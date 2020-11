Cosa significa diventare madre? Vorrei spiegarlo, ma le parole non bastano

Non ci saranno mai abbastanza parole, disegni, romanzi e canzoni che spiegano cosa significa diventare madre. Un’emozione unica e incredibile che non si può spiegare, ma solo vivere.

Voglio provare a spiegare cosa significa diventare madre

Pannolini, latte al seno e omogeneizzati, notte insonne e capelli orribili: è forse così che una mamma appare nell’immaginario comune. E fa sorridere questa percezione perché non è del tutto sbagliata.

Ma quello è solo l’inizio, l’incipit di una meravigliosa storia d’amore destinata a durare per l’eternità. E nessuna pagina, di questo libro, può spiegare cosa significa diventare madre, cosa si prova quando ci si rende conto di poter fare qualsiasi cosa per quella creatura a cui si ha donato la vita.

Cambiare la propria vita, il proprio tempo e il proprio modo di pensare

Ecco, forse diventare mamma significa stravolgere tutto quello che si conosceva. Cambiare vita, tempo, abitudini e persino i pensieri per i propri figli.

Forse essere madre significa dare tutto il cuore, le forze e le energie a quei bambini che chiedono solo il nostro amore, che attendono solo di conoscere il mondo e la vita. È questo che significa diventare madre?

Cosa significa diventare madre? Tra orgoglio e nostalgia, tra felicità e tristezza

E che dire di tutti quei sentimenti contrastanti? Forse sono loro a spiegare davvero cosa significa mettere al mondo una vita che dipende da noi? La gioia della notizia della gravidanza, il dolore del parto, la felicità per i primi passi mossi e la stanchezza delle notti insonni.

E poi ancora orgoglio per la loro crescita e nostalgia quando ormai vanno avanti a passi lunghi e distesi per la loro vita.

Ma forse per spiegare tutto questo si può utilizzare una parola, una soltanto: l’amore. Quello eterno e infinito, quello e autentico e puro, senza compromessi o fronzoli vari.

Sì, ecco cosa significa essere mamma: trasformarsi nella donna più forte del mondo per i propri bambini, per sostenerli e per farli crescere. Per donargli tutto ciò che sappiamo e ciò che abbiamo.