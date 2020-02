Cose che capisci solo quando diventi mamma Possiamo dirti che essere madre genera una serie di emozioni inspiegabili, in cui ti senti immensamente felice e abbastanza forte da riuscire a fare tutto. Ecco le cose che capisci solo quando diventi mamma

Cose che capisci solo quando sei una mamma. Ci sono alcune cose nella vita che sono difficili da spiegare a parole. Una di queste è esprimere quanto sia bello essere madre per la prima volta. Per anni hai visto la mamma alzarsi presto per preparare la colazione e quella dei tuoi fratelli, probabilmente in più di un’occasione è rimasta sveglia a prendersi cura del tuo sonno mentre eri malato.

Quando hai raggiunto l’adolescenza le hai fatto venire più di qualche mal di testa. Alcuni dei tuoi ragazzi non le piacevano, perché niente era abbastanza per la sua principessa. Ti sembra ingiusto finché non diventi una madre e capisci cosa significa veramente amare incondizionatamente.

Le tue priorità inevitabilmente cambiano. I tuoi piani per il fine settimana ora sono di andare al parco o al cinema con quel piccolo essere che illumina la tua vita.

Non sei più tu a decidere quale programma televisivo guardare, ora il tuo piccolo figlio seleziona il suo canale preferito di cartoni animati e la domenica pomeriggio probabilmente viene destinata a preparare l’uniforme e il pasto della settimana.

Hai più responsabilità, ma dentro di te c’è un’immensa gioia che ti aiuta ad alzarti presto anche se fuori sta gelando, hai la forza di svegliarti molto presto ogni giorno perché vuoi che il tuo piccolo raggiunga i suoi sogni e niente ti rende più felice che arrivare a casa per abbracciarlo.

Ci sono alcune cose che capiamo solo quando siamo madri, ma la lezione più importante sarà capire che questo piccolo essere ha bisogno di tempo, pazienza e amore per rendere questo mondo un posto migliore. L’amore di una madre è l’unico amore che non ha limiti e che non verrà mai spezzato da incomprensioni, liti o distanza.