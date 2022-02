Costumi di Carnevale da neonato, quale comprare

Se stai cercando dei costumi di Carnevale da neonato, sei proprio nel posto giusto. Qui potrai trovare non solo i link Amazon per fare acquisti in tutta sicurezza per il tuo bebè, ma anche consigli utili per trovare il travestimento perfetto per bambini così piccoli.

Carnevale è una delle feste che piace di più, soprattutto ai bambini, che non vedono l’ora di trasformarsi nei loro eroi preferiti o nelle principesse più amate. Quando sono ancora piccini, invece, mamma e papà di solito danno libero sfogo alla loro fantasia e alla loro creatività, creando spesso costumi di famiglia a tema che diventano memorabili.

Quando si tratta però di acquistare i costumi da neonato per Carnevale, bisogna prestare la massima attenzione, per poter scegliere il vestito giusto per le esigenze dei più piccini di casa.

Nel dettaglio ecco cosa è sempre bene tenere in considerazione.

Cerchiamo di scegliere sempre abiti sicuri e certificati. Il materiale deve essere morbido e confortevole, ma anche non infiammabile: quindi leggiamo bene le etichette. Il costume, inoltre, deve essere comodo da indossare e da togliere, perché i bebè di solito non hanno molta pazienza. Meglio i costumi a pagliaccetto, a tutina o con i pantaloni o le gonne, così da poter cambiare meglio il pannolino in caso di emergenza. Laviamo sempre prima i capi che i bambini dovranno indossare. Cerchiamo di comprare taglie comode, anche una in più, così se la vestibilità non è il massimo, almeno ci staranno comodi. Quando si parla di travestimenti dei neonati mai truccarli, ne va della loro salute.

Detto questo, ecco una selezione di costumi di Carnevale da neonato tra i quali scegliere. Buona festa!

Costume pagliaccetto per bambina neonata, Body con tre pezzi da Minnie per Carnevale, tutina da 0 a 18 mesi

Per Carnevale che ne dici di vestire la tua piccola come Minnie? Ecco il costume da Minnie che puoi acquistare sullo store di Amazon Obeeii, composto da tre pezzi. C’è il comodo pagliaccetto, da far indossare sopra una maglia a maniche lunghe e un paio di collant, le scarpette nere e anche la fascia per i capelli con fiocco rosso a poi bianchi. Facile da indossare, il body con stampa ha due bottoni automatici sul fondo per cambiare il pannolino facilmente. Realizzato in cotone, è traspirante e confortevole. Il design è delizioso, con il dettaglio di volant sull’orlo, che riprende il motivo delle scarpette e della fascia.

Disney pigiama a maniche lunghe per neonati e bambini da Gli Incredibili, Vestibilità stretta

Rimaniamo sempre a tema Disney, perché sullo store ufficiale del marchio su Amazon troviamo il pigiama a maniche lunghe e con pantalone lungo dedicato ai personaggi de Gli incredibili. Il pigiama è ideale anche come costume di Carnevale, oltre che come abito per andare a letto. Sono molto aderenti, quindi si consiglia una taglia in più per garantire comodità ai bambini. Il vestito è realizzato per il 95% in cotone e per il 5% in elastan. In rosso e nero con il logo del Team Incredibile in bella vista, ecco come combattere i cattivi durante una festa di Carnevale. Oppure a letto mentre si dorme. Il prodotto è ufficiale Disney.

Costume da papera in morbido peluche di pile. Tutina da paperotto ottimo travestimento per Carnevale per i neonati, da 0 a 6 mesi

Lo store Inception Pro Infinite, invece, presenta il dolcissimo costume da papera per neonati, da 0 a 6 mesi, una tutina in morbido peluche di pile che viene voglia di coccolare ogni istante. La comoda chiusura a zip frontale rende il travestimento perfetto da indossare. E poi sotto lo puoi vestire normalmente, portandolo a passeggio vestito da Carnevale, senza temere che abbia freddo. La lunghezza della tutina da spalla a caviglia è di 59 centimetri, mentre la circonferenza del busto è di 62 cm.

Pegasus, Costume di Carnevale per neonati, Maschera per bambino da Grillo Parlante di Pinocchio, Taglia 7-9 mesi, circa 53 centimetri

Direttamente dalla fiaba di Pinocchio di Collodi (magistralmente ripresa dalla Disney e da tantissimi altri registi) ecco che il brand Pegasus ci presenta il suo costume di Carnevale da neonato per vestire i panni del Grillo Parlanti. Disponibile nella taglia da 7-9 mesi, il costume è in morbido velluto ed è composto da cappello, pantalone, copri scarpe e casacca. Ed è disponibile anche in altre taglie, più piccole o più grandi.

Lito Angels, Costume da principessa per neonate, pagliaccetto da indossare comodamente con cerchietto a fascia con fiocco rosso per la testa

Per chi ama fantasticare con le principesse più belle, ecco che lo store di Lito Angels propone il suo costume da principessa, disponibile in diverse varianti. Qui sopra il vestito di Biancaneve (presente anche in un’altra versione), ma puoi trovare anche Ariel la Sirenetta, Cenerentola (in due versioni differenti), la regina Elsa di Arendelle e la sorella, la principessa Anna di Arendelle, Rapunzel e non poteva mancare Belle. E ancora, c’è il costume da baby sirenetta e anche da Jessie, direttamente da Toy Story. Dalla taglia 3-6 mesi alla taglia 9-12 mesi, ecco delle dolci tutine intere per neonate con accessori per capelli.

Gli abiti sono in cotone morbido, pratici e comodi da indossare grazie ai bottoni automatici per il cambio del pannolino più agevole. Il tessuto è elastico e delicato sulla pelle.

Generique, Costume da leone classico per neonato a tutina, morbido e confortevole, ma anche caldo. Taglia 12-18 mesi (circa 74-81 cm)

Infine, un classico: il costume di Carnevale per neonato da animale, in questo caso Generique ci propone il travestimento da leone nella taglia 12-18 mesi. La tuta è comoda da indossare, grazie ai bottoni sul cavallo. C’è anche un cappuccio staccato dalla tuta, che rappresenta la testa del felino. In finto velluto marrone e crema, ci sono anche degli antiscivolo sotto i piedini. La chiusura è a velcro.

Quali sono i costumi di Carnevale da neonato che ti fanno più tenerezza?