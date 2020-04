Criticata perché preferisce prendersi cura dei suoi figli piuttosto che lavorare Criticata perché preferisce prendersi cura dei suoi figli piuttosto che lavorare, il marito la difende con grande orgoglio

In tempi moderni ci sono molti tipi di famiglie, nessuna è cattiva o incompleta. Nel corso degli anni molte famiglie sono riuscite ad andare avanti anche senza essere il prototipo di famiglia “tipo”. Tuttavia, questo “prototipo” non è imprescindibile. Molte delle persone più influenti al mondo seguono questa idea di famiglia: padre, madre, figli.

Al giorno d’oggi molte donne decidono di andare a lavorare, e queste sono ammirate come quelle che decidono di restare a casa per prendersi cura dei bambini.

Sarah è una donna bella e laboriosa che ha deciso di rimanere a casa per dare ai suoi figli tutto il suo tempo, decisione che suo marito, Brad Kearns, ha sostenuto al 100%. Brad Kearns ha una bellissima famiglia con sua moglie e due figli. Brad lavora, mentre Sarah si prende cura dei bambini. Entrambi hanno raggiunto questo accordo che hanno considerato il migliore per la loro famiglia, sebbene abbiano ricevuto critiche dal loro ambiente.

Ha creato una pagina Facebook chiamata DaDMuM, dove racconta le gesta di sua moglie nella sua vita di madre e nelle le sue avventure familiari. Brad non potrebbe essere più orgoglioso e innamorato di sua moglie, quindi la difenderà e si prenderà cura di qualsiasi cosa, comprese le critiche di altre persone. Di recente, Brad e Sarah sono stati invitati a un matrimonio a cui hanno deciso di partecipare.

Quando Brad e Sarah arrivarono al matrimonio notarono che dovevano condividere il tavolo con una coppia, non c’era nessun problema in questo, il tavolo era metà per loro e metà per gli altri. Si divertirono persino in loro compagnia fino a quando all’improvviso è emerso un argomento di cui non volevano parlare.

Brad dice che hanno iniziato a fare delle domande sul denaro dell’altra coppia, sicuramente per dimostrare di avere più soldi; Brad raccontò loro del suo lavoro e di come si guadagna da vivere per sostenere la sua famiglia. Raccontò anche della loro decisione riguardo al fatto di rinunciare ad una seconda entrata.

Ciò ha dato luogo a un commento dispregiativo dell’uomo della coppia che era al tavolo con loro: “Oh, quindi stai a casa e ti prendi cura dei bambini? “

Brad sentiva l’ironia nelle parole di quest’uomo. Ciò ha suscitato i sentimenti di Brad che ha raccontato la sua situazione attraverso il loro account Facebook, e quanto lui fosse orgoglioso e ammirato di sua moglie. In conclusione Brad ha aggiunto quanto vorrebbe lasciare il suo lavoro per trascorrere del tempo con i suoi figli e non perdere nessun attimo della loro esistenza.

“Adoro che lei voglia prendersi questo tempo per crescere i nostri bellissimi bambini. Non avrà mai più questa opportunità. “