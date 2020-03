Decide di non aprire la porta al fattorino e rischia di perdere i due figli piccoli Decide di non aprire la porta al fattorino e rischia di perdere i due figli piccoli

La maternità è un ruolo che richiede molto impegno, le ore e le attività dei bambini diventano più importanti del resto delle cose; Il tempo da investire per lavoro, toelettatura e pulizie è drasticamente ridotto. Tutte le madri possono attestare quanto siano caotici i giorni quando si hanno bambini molto piccoli, ma nulla è impossibile per una donna che ama i suoi figli.

Molte donne riescono a svolgere il ruolo di mamma e, allo stesso tempo, si occupano degli altri aspetti della loro vita. Patty Levreault è una madre di due figli che vive nel Connecticut, negli Stati Uniti; Lei, così come le altre madri, hanno una dinamica molto indaffarata a casa, ma non avrebbe mai immaginato che posporre gli orecchini avrebbe significato la visita degli agenti di polizia a casa sua.

Tutto è iniziato quando Levreault ha acquistato un prodotto dalla piattaforma Amazon e ha richiesto una spedizione diretta alla porta di casa sua. Ma la mattina che il fattorino di Amazon arrivò a casa di Patty Levreault e bussò alla sua porta, non fu aperto dalla donna. Tuttavia, notò dalla finestra che due minori erano nel soggiorno a guardare la televisione.

Per questo motivo, il fattorino ha chiamato la polizia pensando che i due bambini fossero stati imprudentemente lasciati soli.

La polizia si avvicinò alla casa di Levreault e quando bussarono alla porta, scoprirono che Patty Levreault era a casa con i suoi due figli. Quello che era successo era che la donna indossava il pigiama per pulire la sua casa e quando il fattorino bussò alla porta, non andò ad aprire perché sentiva di non essere vestita in modo adeguato, ma si aspettava che il fattorino lasciasse il pacco di fronte al portone.

Ma la testimonianza di Patty non sembrava abbastanza per gli agenti di polizia che erano determinati a prendere i bambini e separarli dalla madre per consegnarli al Servizio di protezione dell’infanzia. Questa situazione turbava significativamente Patty e assicura di essere rimasta traumatizzata da un episodio così orribile.

“Ero mortificata”, ha detto la madre. Secondo le statistiche, le denunce di presunta negligenza dei genitori sono aumentate negli Stati Uniti, causando grande fastidio ai genitori responsabili che vengono processati e puniti perché le persone segnalano senza indagare un po’.



In effetti, l’editrice Dana Points di una rivista per genitori, ha spiegato che la segnalazione senza merito è una tendenza che causa dei brutti momenti a madri e padri che non lo meritano. Questi episodi sono l’incubo più grande di qualsiasi genitore, quando il resto della gente giudica e critica solo, senza conoscere la realtà di ciò che è accaduto.