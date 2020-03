Dispositivi anti abbandono, il bonus seggiolino Amazon Dovete mettervi in regola con i dispositivi anti abbandono? Ecco come funziona il BONUS seggiolino Amazon

Sapete come funziona il bonus seggiolino Amazon? Se siete genitori di bambini con meno di 4 anni di età o nonni, baby sitter, zii che li trasportano a volte in macchina, dovete assolutamente dotarvi del dispositivo antiabbandono. Dal 6 marzo sono partite le multe per chi non è in regola. Su Amazon e non solo parte il bonus seggiolino.

Per chi non lo sapesse, il Bonus seggiolino, che si può usare anche su Amazon, è un contributo economico previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2020, n. 39, che consente di comprare dispositivi anti abbandono conformi alle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 2 ottobre 2019, n. 122.

Il bonus più essere richiesto da un genitore o da chiunque eserciti la responsabilità genitoriale su un minore che non ha ancora compiuto i 4 anni di età al momento dell’acquisto.

L’installazione di questi dispositivi è obbligatorio per legge in tutte quelle automobili in cui viaggiano bambini con età inferiore ai 4 anni. Chi non lo ha ancora, deve correre ai ripari, perché sono previste multe e anche la decurtazione dei punti della patente di chi viene pizzicato a guidare con un minore di 4 anni a bordo senza dispositivo.

Il bonus lo possono richiedere tutti. Su Amazon se lo avete acquistato prima del 20 febbraio 2020 dovete seguire le istruzioni presenti nella pagina dedicata sul servizi od e-commerce.

La richiesta va fatta entro 60 giorni dalla data di attivazione della piattaforma e avete bisogno dello scontrino o prova di acquisto. Per gli acquisti effettuati dopo questa data, il bonus può essere usato solo sui dispositivi presenti nella pagina dedicata chiedendo un rimborso che può essere fatto a partire da 48 ore dopo la ricezione dell’ordine.

Tutti possono chiedere il bonus. E tutti devono avere un dispositivo in auto per ogni bambino con meno di 4 anni presente a bordo.