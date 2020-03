È solo mostrando le imperfezioni ai nostri bambini che li renderemo felici Arriverà un giorno in cui i nostri bambini capiranno che non siamo perfette, non siamo come i supereroi dei loro cartoni

La mamma imperfetta fa il bimbo sicuro, imparare ad accettare i nostri limiti e gestendo al meglio il rapporto con il nostro bambino creeremo un legame solido, amorevole e duraturo.

Ogni donna possiede un bagaglio di conoscenze su come gestire i rapporti con il proprio bambino e non si tratta di qualcosa che si apprende con il tempo, è qualcosa di innato che risiete in tutte le mamme del mondo.

Ed è normale commettere degli errori anzi, prima ci si abitua a questo consapevolezza già fluido sarà il rapporto con i propri figli. Certo ci sono dei consigli da ascoltare o dei pareri da chiedere ai più esperti, come le nonne. Del resto come faremo senza di loro? Ma è giusto che una mamma segua il suo istinto nella fase di educazione dei propri piccoli.

L’errore che però si commette spesso è quello di risultare agli occhi dei propri figli e non solo delle donne e delle mamme perfette, ma lo sappiamo tutti che la perfezione non esiste e anzi, solo mostrando anche le proprie debolezze ai propri bambini riusciremo a instaurare con loro un rapporto bellissimo.

Inoltre non dobbiamo sentirci sbagliate se ad esempio ci arrabbiamo con i nostri figli o desideriamo un momento per noi, questo è più che naturale. Al contrario non sarebbe sano essere una mamma chioccia o soffocante. Sentirsi inadeguate al ruolo di mamma è l’errore più grande che ogni donna può commettere.

Dobbiamo sempre dedicarci che infondo quella creatura così bella e innocente ha stravolto la nostra vita privandoci di quelli che prima erano i spazi personali e di coppia. Quindi partite dal presupposto che soprattutto nei primi anni di vita i bambini avranno bisogno di voi come non mai perché sarà vostro il compito di insegnargli la vita ma per un figlio per essere felice ha bisogno di una madre felice.

Uscite dalla convinzione che bambini crescono meglio se la mamma si dedica esclusivamente alla loro cura: anzi, in questo modo si rischia la dipendenza reciproca. L’atteggiamento giusto è quello di prendersi cura con gioia ed equilibro del nostro bambino, così possiamo starne certi, la nostra famiglia sarà felice.