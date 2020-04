Ecco i segnali che indicano che sei un’ottima mamma, non importa cosa dicono gli altri. Come madri siamo sempre al centro delle critiche, sia da altre donne che sono madri o anche da coloro che non lo sono, la cosa migliore che puoi fare è ascoltare quella vocina che dice "mamma". Ecco i segnali che indicano che sei un'ottima mamma, non importa cosa dicono gli altri.

Essere madre non è facile, perché in cima a tutte le sfide che questa grande posizione comporta, che tu abbia un partner oppure no, siamo spesso oggetto di infinite critiche, sia da altre madri che da donne single. Devi essere chiara, dunque concentriamoci su tutto ciò che ti rende una grande mamma, non importa cosa dicono gli altri.

Non importa se hai un partner o no. Fino ad oggi, le donne madri tendono a caricarsi di una maggior responsabilità davanti alla società, e sebbene ci siano stati cambiamenti, c’è ancora molta strada da fare; ci sono diverse critiche che vengono mosse verso le donne, e che raramente vengono fatte ad un uomo.

Non sei sola. La maternità non è perfetta e ci saranno molte occasioni in cui proverai grandi paure inaspettate, ma ogni volta che permetti al tuo cuore di fare del tuo meglio, sarà difficile sbagliare.

I SEGNI CHE SUGGERISCONO CHE SEI UNA GRANDE MAMMA SONO CHIARI, I TUOI BAMBINI SARANNO FELICI

La realtà è che ogni madre decide come crescere i propri figli: i valori, il cibo, le abitudini. La cosa peggiore che possiamo fare come madri, è pensare che il nostro concetto sia il migliore di tutti; è il migliore per i nostri figli e dobbiamo rispettare quello degli altri.

Con l’età i tuoi figli possono smettere di esprimersi con l’arrivo della pubertà, l’adolescenza. Li vedi come bambini, ma loro pensano di essere grandi. Indipendentemente dall’età, questi sono i segni che sei una grande mamma:

I tuoi figli si lamentano del fatto che sei cattiva, ma col tempo si renderanno conto di avere meno problemi di altri, sapranno come prendersi cura della propria casa e dei propri cari.

Indipendentemente dalla loro età, sentono il bisogno di tornare a casa e parlare con te.

I tuoi figli condividono con te i loro momenti più importanti, professionali, personali e familiari.

-I tuoi figli ti dicono che ti amano.

-Ai tuoi figli piacciono i tuoi abbracci.

I tuoi figli sanno come risolvere i loro problemi, forse ti chiedono aiuto, ma non si fermano ad eventi imprevisti.

-I tuoi figli ti parlano con rispetto, ma con sincerità.

-Tra voi c’è un linguaggio speciale, vi capite con gli sguardi.

-Gli anni passano e ricordi sempre momenti che forse all’epoca non sembravano speciali: un vestito, uno scherzo, una frase che dicevano sempre, persino una parola mal pronunciata.

-I tuoi figli si sentono al sicuro quando li abbracci, quell’azione dice loro che tutto andrà bene anche se non sembra.

-I tuoi figli sono caduti dalla bici almeno una volta, hanno pensato il peggio, ma hanno riso perché eri lì e li ha fatti sentire meglio.

-Con molto sforzo, ma i tuoi figli hanno sempre avuto tetto, pane, vestiti, sei orgogliosa di aver dato loro tutto con passione e dedizione.

-Forse non puoi passare molto tempo con loro a causa del lavoro, ma avete passato del tempo di qualità, ti rispettano e ti amano come la grande madre che sei.

-I tuoi figli ti hanno detto una o più volte “grazie mamma”.