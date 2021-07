Oggi si gioca. Quando si sta a casa con i propri figli, perché magari fuori il tempo è brutto, perché ci si vuole riposare un po’, perché non si hanno altre valide alternative o qualcuno non è in formissima, ci sono tanti giochi da tavolo da fare con i bambini. Per attività divertenti per tutta la famiglia delle quali non riuscirete più a fare meno.

Se sei indeciso sui giochi da proporre ai tuoi ragazzi, oggi ti proponiamo la nostra top ten. Ci sono ovviamente grandi classici tra i giochi da tavolo da fare con i bambini e altre curiose novità che sicuramente piaceranno a tutti quanti.

Monopoly, un classico tra i giochi da tavolo da fare con i bambini

Foto Amazon

Quando si parla di giochi in scatola, Monopoly sicuramente è il primo che viene in mente. Stiamo parlando del “simulatore” di contrattazione più celebre al mondo, per comprare e vendere proprietà. E sperare di diventare ricchi e non fallire miseramente, a causa delle carte Imprevisti e Probabilità.

Un classico per grandi e piccini: Monopoly nella versione tradizionale è l’ideale per cominciare, ma se cerchiamo bene anche su Amazon sono davvero decine e decine le varianti che si possono acquistare e regalare in ogni occasione. Il produttore consiglia un’età di gioco dai 16 in su, ma si divertono tanto anche i più piccoli a costruire case e alberghi. E a riscuotere tasse di passaggio o stazionamento da mamma e papà.

Cranium, gioco in scatola per tutta la famiglia

Foto Amazon

Con Cranium tutti in famiglia possono mettere in risalto i propri talenti, tra giochi di parole, disegni a mano libera, performance teatrali, attività di investigazione e molto altro ancora. C’è un tabellone sul quale spostarsi e dove completare le attività che fanno parte delle categorie pensate dai realizzatori.

Si può giocare in squadra, per un party game che propone diverse modalità di gioco. Ogni volta sarà come avere tra le mani un gioco in scatola nuovo da condividere in famiglia o con gli amici. Pronti a sfidare tutti quanti in fantasia, creatività, abilità manuale con le carte proposte per mettere in difficoltà gli avversari?

Ticket to Ride Europa, edizione italiana

Foto Amazon

Ecco un gioco perfetto dagli 8 anni in su. Ticket To Ride, versione Europa, rigorosamente in italiano, è un gioco da tavolo molto divertente, ideale per tutta la famiglia. Lo scopo è collegare le grandi città europee attraverso la ferrovia e cercando di far progredire, dal punto di vista dei trasporti, il vecchio continente. Che è ora che si dia una svecchiata.

Ogni partita può durare dai 30 ai 60 minuti, quindi ideale anche per i più piccoli, la cui soglia dell’attenzione non è mai troppo elevata. Un bel viaggio attraverso le città più belle dell’Europa a inizio secolo scorso, per cercare di portare un po’ di modernità e diventare il Master delle linee ferroviarie del vecchio continente. In 5 minuti tutti impareranno a giocare. E non ne potranno più fare a meno.

Jumanji edizione in legno, il classico gioco vintage anni ’90

Foto Amazon

Direttamente dal film degli anni 90 con Robin Williams, a cui sono seguiti dei sequel negli ultimi tempi, ecco il gioco in scatola di Jumanji. Chi ha il coraggio di lanciare i dadi e iniziare una partita che potrebbe presentare piacevoli e spiacevoli sorprese? Il gioco è in legno e ogni dettaglio è fedele all’originale visto nel film, con tanto di confezione che si apre a scrigno.

Per rivivere le emozioni del film cult del 1995, ecco il gioco in scatola per entrare nel selvaggio mondo di Jumanji. Tieni stretti i dadi che possono salvarti da leoni, alligatori, rinoceronti. Cerca di decodificare il messaggio segreto e spera di poter tornare a casa sano e salvo.

Giochi da tavolo da fare con i bambini: Harry Potter, un anno a Hogwarts

Foto Amazon

Per tutti gli appassionati del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling, ecco il gioco da tavolo “Harry Potter, un anno a Hogwarts“. Vesti i panni dei personaggi più amati della saga di romanzi per ragazzi e di film, per trascorrere un intero anno scolastico nella scuola per maghi diretta dal più grande di tutti i tempi, Silente.

In tutto ci sono 15 personaggi, 30 missioni e ben 5 modalità di gioco, così da ripercorrere le tappe che hanno portato Harry Potter a scontrarsi con Lord Voldemort. Si può giocare singolarmente o in squadra e l’età consigliata è dai 7 anni in su. La durata media di ogni partita varia dai 20 ai 45 minuti. Riuscirai a superare tutti gli esami e a vincere almeno una partita a Quidditch?

Cluedo Junior, Il caso del giocattolo rotto

Foto Amazon

Ecco un altro cult tra i giochi da tavolo da fare con i bambini. Cluedo Junior è la versione del classico Cluedo pensata per i giocatori più piccoli, dai 5 anni in su. Da 2 a 6 players, con la possibilità di raggrupparsi in squadre, per un bellissimo gioco di mistero adatto ai più piccoli. Esistono diverse modalità di gioco, come Il caso del giocattolo rotto o Chi ha mangiato la torta.

Trasformiamoci in piccoli e grandi detective sistemando sul tavolo il tabellone, le pedine dei personaggi e dei mobili, i blocchetti per prendere appunti e il dado. Chi riuscirà a scoprire per prima cosa è successo e a svelare il mistero? Sappiamo chi è stato a compiere il “delitto” tra i sei personaggi sospetti presenti in quel momento in casa? Il guanto della sfida è stato lanciato!

L’Allegro Chirurgo, dai 6 anni in su

Foto Amazon

Alzi la mano chi non ha mai sognato di giocare a L’allegro chirurgo, il gioco della Hasbro dedicato al mondo della medicina. Per tutti i bambini che vogliono diventare dottori e chirurghi da grandi e per tutti i grandi che vogliono mettere alla prova la loro mano ferma, ecco il gioco perfetto. Riuscirai a estrarre i 13 pezzi che causano curiosi disturbi al tuo paziente senza far “scattare l’allarme”?

Se sbagli, se ne rendono tutti conto. Il naso si illumina di rosso e il gioco inizia a suonare quando le pinzette usate per estrarre gli oggetti toccano i bordi. Il gioco è consigliato dai 6 anni in su. Si può anche giocare da soli oppure in compagnia. Per vincere bisogna mano ferma e nervi d’acciaio.

Giochi in scatola da fare con i bambini: Taboo è un classico

Foto Amazon

Hasbro presenta un altro classico tra i giochi da tavolo da usare in famiglia. Taboo è il gioco delle parole vietate. Forma le squadre e al tuo turno cerca di far capire ai compagni di gioco che termine devono indovinare senza però cadere nel tranello di usare le parole proibite. Gli avversari saranno molto attenti con il pulsante tra le loro mani: se suona, è fatta, metti via la carta.

Il gioco contiene 260 carte, più di 1000 parole misteriose da indovinare e il dado del destino potrebbe cambiare le regole del gioco in ogni momento. Bisogna vincere la lotta contro il tempo, perché la clessidra non fa sconti a nessuno. Il gioco è consigliato dai 13 anni in su. Ma esistono anche versioni per i più piccini.

Dixit, gioco da tavolo: edizione italiana

Foto Amazon

Hai mai giocato a Dixit, dove un’immagine vale mille parole? Il gioco pensato dagli 8 anni un s per 3-6 giocatori è di carte e narrazione, per incentivare la fantasia e l’immaginazione, creando tante belle storie. La versione in italiano è perfetta per tutta la famiglia, per partite che durano in media 30 minuti.

Ci sono tante immagini, una frase enigmatica e solo un’immagine è quella giusta. Per trovarla dovrai fare attenzione, perché le illustrazioni ti trarranno in inganno e il Narratore che l’ha scelta sarà decisamente misterioso nel raccontarla. Un gioco davvero divertente per intrattenere gli amici e per giocare i bambini.

Gioco da tavolo Red Glove Vudù

Foto Amazon

Infine, un gioco che vi farà sbellicare dalle risate. Red Glove presenta Vudù: lancia le tue maledizioni e stai attento che tutti al tavolo di gioco si ricordino esattamente quello che devono fare. Cerca di arrivare alla fine senza dover subire troppo le maledizioni degli altri.

Qual è il tuo gioco preferito?